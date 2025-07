WhatsApp-Alternative Signal: So chatten Nutzer auch am PC

Signal gehört zu den bekanntesten WhatsApp-Alternativen. Mit dem Messenger lässt es sich aber nicht nur am Smartphone chatten. So können sich Nutzer auch am PC oder Mac unterhalten.

(wue/spot) | 30. Juli 2025 - 20:00 Uhr

Userinnen und User können Signal nicht nur am Smartphone nutzen. © iStock via Getty/insta_photos

Wohl die wenigsten Nutzerinnen und Nutzer eines Smartphones kommen heutzutage ohne Messenger aus. WhatsApp ist hier absoluter Platzhirsch, aber es gibt auch andere Apps, um mit Freunden und Familie zu chatten. Eine dieser Alternativen ist der kostenlose Messenger Signal. Dieser lässt sich auch ganz einfach am heimischen PC oder Laptop nutzen. Voraussetzung ist nur, dass das genutzte Betriebssystem unterstützt wird und dass Signal auf dem Telefon bereits installiert ist. Hier eine Anleitung, wie man den Messenger an einem Windows-PC ganz einfach zum Laufen bringt. Signal: Wenige Schritte für PC-Nutzer Auf der müssen Nutzerinnen und Nutzer zunächst das Programm herunterladen und dann auf dem PC installieren. Unterstützt werden laut offizieller Angaben derzeit Geräte mit Windows 10 und Windows 11, macOS 11 (Big Sur) oder neuer und 64-Bit-Distributionen von Linux, die APT unterstützen - darunter Debian und Ubuntu. User eines Windows-Geräts müssen auf der Seite nur auf den Button "Für Windows herunterladen" klicken. Mit der heruntergeladenen Datei wird Signal installiert. Ist dies geschehen, wird das Programm erstmals geöffnet - und es zeigt direkt verständliche Anweisungen an, die nun befolgt werden müssen. Um chatten zu können, muss das Gerät mit Signal auf dem Smartphone gekoppelt, quasi verbunden, werden. Dazu in den Einstellungen der Handy-App auf den Unterpunkt "Gekoppelte Geräte" tippen. Hier finden Android- und iOS-User entweder einen Plus-Button oder den Punkt "Neues Gerät koppeln". Wer darauf tippt, kann im Anschluss einen QR-Code mit dem Smartphone scannen, der auf dem PC-Bildschirm angezeigt wird. Ist das Ganze bestätigt, werden daraufhin die Kontakte synchronisiert. Beim erstmaligen Einrichten ist es zudem möglich, die Chats und Medien der vergangenen 45 Tage vom Smartphone zu synchronisieren. Ist der Vorgang abgeschlossen, lässt es sich auch schon am Computer drauflos chatten. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de