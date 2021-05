Weltnichtrauchertag: Diese Apps helfen beim Aufhören

Dass Rauchen ungesund ist, wissen die meisten. Trotzdem ist das Aufhören für viele Menschen nicht einfach. Mit diesen drei Apps könnte es vielleicht endlich klappen.

Zwar sind die Zahlen seit Jahren rückläufig, rauchen in Deutschland aber immer noch etwa 23,8 Prozent der erwachsenen Männer und Frauen. Jedes Jahr sterben demnach mehr als 127.000 Menschen an den Folgen des Tabak-Konsums. Das Aufhören ist allerdings nicht einfach. Zum Weltnichtrauchertag am 31. Mai hier eine kleine Übersicht über drei Apps, mit denen es womöglich klappen könnte, auf Zigaretten zu verzichten.

"Kwit - Quit smoking for good!"

Die kostenlose App für iOS und Android verfolgt unter anderem einen spielerischen Ansatz. Nach und nach können Nutzer wie bei vielen Videospielen im Level aufsteigen und immer weitere Erfolge freischalten. Die Anwendung listet unter anderem auf, wie viel Geld man sich durch den Kauf wie vieler Schachteln gespart hat - was ebenfalls motivierend sein kann. Alternativ können Anwender, die auf eine kostenpflichtige Mitgliedschaft upgraden, zudem auch die Nutzung von E-Zigaretten oder Rauchentwöhnungs-Helfern wie Nikotinkaugummis und -pflastern überwachen.

"QuitNow!"

Die für iOS und Android erhältliche, kostenlose App , bietet ihren Usern ebenfalls ausführliche Statistiken zum eigenen Rauchverhalten. So wird etwa gelistet, wie lange ein Nutzer schon keine Zigarette mehr angerührt hat. Erfolge gibt es hier ebenso. Zusätzlich wird ein Chat geboten, in dem User aus der Community andere unterstützen können. Zusätzliche Funktionen müssen auch hier gekauft werden.

"Get Rich or Die Smoking"

Besonders auf die finanzielle Komponente des Rauchens konzentriert sich die kostenlose Android-App , wie auch der Name der Anwendung bereits verrät. Auf übersichtliche Weise wird unter anderem dargestellt, wie viel Geld ein hoffentlich bald ehemaliger Raucher sich mit dem Aufhören spart. Besonders motivierend: Nutzer können eine Wunschliste an Produkten anlegen und die App informiert darüber, sobald man den Gegenwert des gewünschten Artikels einfach nur durch Nichtrauchen erspart hat.