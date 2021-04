Superhero Day: Videospiele für echte Superhelden

In den USA wird am 28. April der National Superhero Day gefeiert. Warum nicht auch in Deutschland mitmachen und in einem der folgenden Videospiele selbst zum Superhelden werden?

28. April 2021 - 13:08 Uhr | (wue/spot)

Eines der jüngsten Superhelden-Games: "Marvel's Spider-Man: Miles Morales". © Sony Interactive Entertainment/Marvel

Wer wäre nicht gerne ein Superheld? Am 28. April feiern die USA inoffiziell den National Superhero Day. Die perfekte Gelegenheit, um auch in Deutschland mal wieder selbst zum Helden zu werden - etwa in einem Videospiel. Hier eine kleine Auswahl an Titeln aus den beliebten Marvel- und DC-Universen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Spider-Man oder Batman? Einer der aktuellsten Titel aus dem Marvel-Umfeld ist für PS4 und PS5. In dem Action-Abenteuer werden Spieler zum namensgebenden Miles, der von Peter Parker ausgebildet wird und sich als eigenständiger Spider-Man ins Getümmel stürzt. Alternativ bietet sich auch der Vorgänger an, der ursprünglich 2018 erschienen und ebenfalls auf PS4 und PS5 spielbar ist. Als Peter Parker macht man sich darin auf, Verbrechern in New York City das Handwerk zu legen. Wer lieber in der Rolle von Bruce Wayne ein paar Bösewichte verkloppen möchte, sollte den Batscanner nutzen und Ausschau nach der "Batman: Arkham"-Reihe (PC, mehrere PlayStation- und Xbox-Generationen) halten. Die drei Spiele "Batman: Arkham Asylum", "Batman: Arkham City" und "Batman: Arkham Knight" sind einzeln erhältlich oder . Das ursprünglich 2009 erschienene "Arkham City" gilt als eines der besten Superheldenspiele, das bisher veröffentlicht wurde. Zwischen Ungerechtigkeit und Familienspaß Im erstmals 2017 erschienenen (PC, PlayStation, Xbox) prügeln sich zahlreiche DC-Helden und -Bösewichte unter anderem durch eine Kampagne und Mehrspielerkämpfe. Neben Batman sind auch beliebte Charaktere wie Superman, Wonder Woman, Aquaman, Catwoman, Harley Quinn, der Joker und auch Poison Ivy dabei. Für Android und iOS gibt es zudem . Neben der ganzen brachialen Action gibt es aber auch Superhelden-Unterhaltung im Familienformat - wie etwa mit der . Die enthaltenen Games "Lego Marvel Super Heroes", "Lego Marvel Super Heroes 2" und "Lego Marvel Avengers" sind aber auch als Einzelspiele für PC und Konsolen erhältlich. Dank des typischen Charmes und Humors der Lego-Spiele sind diese für Jung und Alt geeignet.