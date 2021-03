Spotify möchte Hype-App "Clubhouse" Konkurrenz machen

Seit wenigen Monaten macht "Clubhouse" von sich reden. Spotify hat nun das Unternehmen hinter einer anderen App gekauft, um offenbar eine vergleichbare Anwendung zu etablieren.

Spotify arbeitet an einer Alternative zu "Clubhouse"

Der bekannte Musik-Streamingdienst Spotify hat Betty Labs gekauft, die , um aus der Sport-Anwendung offenbar einen Konkurrenten für die Hype-App zu machen. In den kommenden Monaten wolle man das Angebot "entwickeln und ausbauen", wie es in einer Mitteilung heißt, in der der Kaufpreis nicht genannt wird.

Spotify wolle die App in eine "Live-Audio-Erfahrung" für eine breite Masse umwandeln, in der es neben Sport unter anderem auch um Musik und Kultur gehe. Das Unternehmen wolle Musikern, Autoren, Podcastern, Sportlern und Persönlichkeiten aus anderen Bereichen die Möglichkeit bieten, Echtzeit-Unterhaltungen, Debatten und dergleichen mit den Usern zu führen. werde die App einen neuen Namen bekommen und künftig für iOS- und Android-Geräte erhältlich sein.

Was ist "Clubhouse"?

"Clubhouse" hatte in den vergangenen Monaten für Aufsehen gesorgt. Die Anwendung stellt internationalen Nutzern eine Plattform zur Verfügung, auf der sie sich unterhalten oder auch Vorträgen lauschen können, in denen es um alle erdenklichen Themen gehen kann. Die App ist derzeit allerdings nur für iOS erhältlich und man kann den Klub nur mit Einladung eines Users betreten, der die Anwendung bereits nutzt. Experten hatten vermehrt Datenschutzbedenken geäußert.