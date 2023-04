Social Media: Das sind die beliebtesten Themen

Junge Menschen teilen private Inhalte, ältere eher politische. So ließe sich eine aktuelle Umfrage vereinfacht zusammenfassen. Welche Erkenntnisse die Erhebung noch bringt.

Ein Blick in die Welt der sozialen Medien zeigt, dass Nutzerinnen und Nutzer am häufigsten persönliche Momente aus ihrem Privatleben teilen. Bei einer unter 1.032 Internetnutzerinnen und -nutzern ab 16 Jahren, darunter 593 User sozialer Medien, geben 53 Prozent der Befragten an, insbesondere private Themen zu teilen. Welche Themen die Deutschen in Sozialen Medien noch beschäftigen.

Deutliche Unterschiede zeigen sich beim Teilen privaten Contents zwischen den Geschlechtern: 61 Prozent der Frauen posten persönliche Inhalte im Vergleich zu 46 Prozent der Männer. Darüber hinaus sind besonders jüngeren Menschen aktiv, wenn es darum geht, Einblicke in ihr Privatleben zu gewähren. 66 Prozent der 16- bis 29-Jährigen posten regelmäßig Details aus ihrem persönlichen Leben. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es noch 54 Prozent, gefolgt von 46 Prozent bei den 50- bis 64-Jährigen und 34 Prozent bei den über 65-Jährigen.

Urlaubsfotos und Reiseerlebnisse als beliebtes Thema

Das Teilen von Urlaubserinnerungen und Reiseerlebnissen steht auf Platz zwei der beliebtesten Themen in sozialen Medien. 42 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer geben an, bereits Beiträge zu diesem Thema geteilt oder Inhalte hochgeladen zu haben. Für ein weiteres Drittel der Befragten (33 Prozent) geben "aktuelle Ereignisse des Zeitgeschehens" den Anlass für einen Post, wobei sich hier tendenziell die Älteren angesprochen fühlen: So verfassen 43 Prozent der über 65-Jährigen und 43 Prozent der 50- bis 64-Jährigen Beiträge zu aktuellen Ereignissen. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es noch 32 Prozent, während 25 Prozent der 16- bis 29-Jährigen zu aktuellen Themen posten.

Diese Themen bewegen

Userinnen und User sozialer Medien, die selbst Beiträge erstellen oder teilen, bewegen andere Themen durchschnittlich mehr. Die Themenblöcke "Musik" (27 Prozent), "Sport und Fitness" (26 Prozent) sowie "Comedy und Unterhaltung" (24 Prozent) bewegen sich auf einem vergleichbaren Niveau und zählen zu den häufigsten Themen. Es folgen "Gesundheit und Medizin" (20 Prozent), "Wirtschaft, Business und Finanzen" (16 Prozent), "Technologie und Digitales" (15 Prozent) sowie Wissenschaft (14 Prozent).

Politische Beiträge seltener, jedoch vom Alter abhängig

Das Thema Politik spielt in den sozialen Medien eine weniger prominente Rolle. Lediglich 13 Prozent der unter 30-Jährigen äußern sich dazu in ihren Beiträgen, im Vergleich zu 35 Prozent der über 65-Jährigen. Hier zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Generationen. Dennoch betont Lina Wöstmann, Referentin für Medienpolitik und Plattformen bei Bitkom, die Bedeutung von sozialen Medien als Plattform für den Austausch von Meinungen und Informationen: "In sozialen Medien können wir unsere Meinungen und eigene Erlebnisse teilen, kreativ sein, uns informieren, aktiv am digitalen Leben teilhaben und mit Menschen auf der ganzen Welt in Verbindung bleiben."