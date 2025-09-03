"Second Chance Deal Days" bei Amazon: Neues Shopping-Event startet

Nach dem Prime Day ist nicht nur vor dem Black Friday: Amazon veranstaltet ab dem heutigen 3. September erstmals eine neue Shopping-Aktion unter dem Motto "Second Chance Deal Days".

Eine neue Verkaufsaktion soll wieder Kundinnen und Kunden zu Amazon locken - diesmal unter dem Motto "Second Chance Deal Days". Nachdem vor einigen Wochen schon der Prime Day wieder für massig Bestellungen bei dem Versandriesen gesorgt hat, konzentriert man sich bei den neuen Rabatttagen auf Second-Hand-Artikel.

Second-Hand-Deals von Gaming bis Haushalt

Bevor im November wieder die wohl größte Deal-Schlacht des Jahres rund um den Black Friday steigt, veranstaltet Amazon vom heutigen 3. September bis zum 9. September erstmals die "Second Chance Deal Days". In einer Pressemitteilung werden Rabatte von bis zu 50 Prozent auf generalüberholte und zurückgegebene Produkte aus zahlreichen Kategorien versprochen. Geboten werden demnach rund 40 Millionen Artikel aus zweiter Hand rund um Gaming, Unterhaltungselektronik, Fitness, Spielwaren, Haushalt und mehr.

Der Online-Händler hat zwei Programme, den Retourenkauf und Renewed. Beim Retourenkauf werden zu vergünstigten Preisen bereits geöffnete und gebrauchte Artikel angeboten. Vor dem erneuten Verkauf werden die Produkte laut Angaben des Händlers geprüft und mit einer entsprechenden Beschreibung über ihren Zustand ("Neuwertig", "Akzeptabel", etc.) versehen. Über Renewed werden generalüberholte Artikel, die neuwertig sein sollen, von Verkaufspartnern angeboten. Die Waren müssen demnach bestimmten Anforderungen genügen und werden überprüft, getestet sowie gereinigt.

Zwei Drittel der Europäer kaufen Second-Hand-Artikel

Zu Waren aus zweiter Hand greifen mittlerweile mehr als zwei Drittel der Europäerinnen und Europäer. Das hat eine im Auftrag von Amazon durchgeführte Umfrage unter 10.000 Verbraucherinnen und Verbrauchern aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien sowie dem Vereinigten Königreich ergeben. Die Gründe dafür sind unter anderem mit 34 Prozent steigende Lebenshaltungskosten und ein gestiegenes Umweltbewusstsein (30 Prozent). In Deutschland habe die Kundschaft bei Amazon im letzten Jahr über 20 Millionen generalüberholte Produkte und Retouren gekauft.