Samsung stellt neue faltbare Smartphones vor

Samsung hat mit dem Galaxy Z Fold3 5G und dem Galaxy Z Flip3 5G zwei neue faltbare Smartphones vorgestellt. Die Geräte werden noch in diesem Monat veröffentlicht.

Frische faltbare Smartphones von Samsung: Das Unternehmen hat das Galaxy Z Fold3 5G und das Galaxy Z Flip3 5G vorgestellt. Diese neue Generation an Falt-Smartphones soll laut Mario Winter, Vice President Marketing bei Samsung Electronics, "robuster, belastbarer und bereit für die breite Masse" werden.

Die beiden Smartphones sind unter anderem gemäß der Norm IPX8 gegen ein Eindringen von Wasser geschützt und sollen damit beispielsweise auch im Regen nutzbar sein. Während das Galaxy Z Fold3 5G ein Amoled-Hauptdisplay mit 19,19 Zentimetern (7,6 Zoll) bietet, sind es beim Galaxy Z Flip3 5G 17,03 Zentimeter (6,7 Zoll). Wie die Namen bereits verraten, bieten die Geräte zudem Unterstützung für den Mobilfunkstandard 5G.

Das kosten die neuen Smartphones

Die Smartphones seien von der Zertifizierungsgesellschaft Bureau Veritas intensiven Falttests unterzogen worden, die zeigen, dass sich die Geräte mehr als 200.000 Mal falten lassen sollen. Als erstes Modell der Reihe ist das Fold3 5G, das einen 4.400 mAh-Akku bietet, zudem kompatibel mit dem S Pen. Das Flip3 5G kommt mit kleinerem 3.300 mAh-Akku daher.

Während das Galaxy Z Fold3 5G in den Farben Phantom Black, Phantom Green und Phantom Silver ausgeliefert wird, wird es das Galaxy Z Flip3 5G in Cream, Green, Lavender, Phantom Black, Gray, White und Pink geben. Die Smartphones erscheinen in unterschiedlichen Varianten. Das Galaxy Z Fold3 5G mit 512 Gigabyte Speicher soll 1.899 Euro kosten. Das gleiche Modell mit 256 Gigabyte gibt es für einhundert Euro weniger. Das Galaxy Z Flip3 5G mit 128 Gigabyte Speicher liegt unterdessen bei 1.049 Euro und bei 1.099 Euro für die Variante mit 256 Gigabyte Speicher. Erhältlich sind die Geräte ab dem 27. August.