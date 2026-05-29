Nachrichten aus München und Bayern: Abendzeitung bei Google auswählen

Mit der neuen Google-Funktion "Bevorzugte Quellen“ können Sie die Abendzeitung auswählen und häufiger relevante Nachrichten aus München und Bayern sehen. So funktioniert’s.

Stellen Sie jetzt abendzeitung.de ganz einfach als bevorzugte Quelle bei Google ein.

In Zeiten von Fake News wird es immer wichtiger, auf verlässlichen Journalismus zu setzen. Mit der neuen Google-Funktion können Sie jetzt auch abendzeitung.de bevorzugen – und sehen häufiger Nachrichten, die für Sie relevant sind: Geschichten aus dem Leben, Menschen, die etwas zu erzählen haben, sowie alles Wichtige aus München und Bayern. Für Sie, liebe Leserinnen und Leser, bedeutet das mehr vertrauenswürdige Inhalte aus Ihrer Region – und weniger unseriöse Quellen.

Die Abendzeitung als "Bevorzugte Quelle" festlegen

So können Sie jetzt die Abendzeitung in der .

Hier kommen Sie Die Abendzeitung München ganz rechts auswählen (Häkchen) Fertig! (Sie können unten auch jederzeit Ihre Auswahl wieder ändern)

In den Google Quelleneinstellungen können Sie Namen oder Website suchen und ganz rechts ein Häkchen zum speichern setzten. © AZ

Über die neue Funktion "Bevorzugte Quellen" signalisieren Sie dem System Ihr Interesse an unseren Inhalten. Sobald Sie nach aktuellen Nachrichten suchen, erscheinen Artikel der Abendzeitung prioritär und gut sichtbar in Ihren Suchergebnissen.