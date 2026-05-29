Nachrichten aus München und Bayern: Abendzeitung bei Google auswählen
In Zeiten von Fake News wird es immer wichtiger, auf verlässlichen Journalismus zu setzen. Mit der neuen Google-Funktion können Sie jetzt auch abendzeitung.de bevorzugen – und sehen häufiger Nachrichten, die für Sie relevant sind: Geschichten aus dem Leben, Menschen, die etwas zu erzählen haben, sowie alles Wichtige aus München und Bayern. Für Sie, liebe Leserinnen und Leser, bedeutet das mehr vertrauenswürdige Inhalte aus Ihrer Region – und weniger unseriöse Quellen.
Die Abendzeitung als "Bevorzugte Quelle" festlegen
So können Sie jetzt die Abendzeitung in der Google-Suche als bevorzugte Quelle einstellen.
- Hier kommen Sie zu den Google Quelleneinstellungen
- Die Abendzeitung München ganz rechts auswählen (Häkchen)
- Fertig! (Sie können unten auch jederzeit Ihre Auswahl wieder ändern)
Über die neue Funktion "Bevorzugte Quellen" signalisieren Sie dem System Ihr Interesse an unseren Inhalten. Sobald Sie nach aktuellen Nachrichten suchen, erscheinen Artikel der Abendzeitung prioritär und gut sichtbar in Ihren Suchergebnissen.
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