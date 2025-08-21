Mit dem Strom unterwegs: Wie eine kleine Box Städtersorgen schnell vergessen lässt

Es gibt Situationen, in denen eine Powerbank einfach nicht mehr reicht. Da braucht man mehr Energie, für mehr Geräte für mehr Zeit. Unser Autor hat dazu eine Lösung gefunden und getestet.

Über das Handy streamen, über den Beamer das Kinogefühl genießen – das geht mit dem Kraftwert ohne Probleme abseits von jeder Steckdose.

Mit der App, die es für iOS und Android gibt, kann man sich via Bluetooth mit seiner Bluetti verbinden und behält so auch auf dem Smartphone den Überblick über den Stromverbrauch, aber auch über den Gewinn via Solarmodul.

Die Bluetti lohnt sich noch mehr im Paket mit diesem 60-Watt-Solarmodul. Bei Sonne kann man so sogar Strom produzieren.

Arbeit auf Balkonien ganz ohne Stromanschluss - mit dem kleinen Balkonkraftwerk der anderen Art ist das keine Hürde.

288 Wh Kapazität - da lässt sich die Abendsonne doch viel besser genießen - auch wenn keine Steckdose in der Nähe ist.

Eigentlich war ja etwas ganz anderes geplant: der große Campingausflug mit Zelt, vielen Freunden, vielen Nachtlichtern, vielen geliebten Smartphones, Boom- und Kühlbox und Elektropumpe, ergo: modernes Reisen mit ganz viel Strombedarf. Aber: Der bayerische Sommer ist durchwachsen. Nun ja – dann muss man die Sonnentage genießen, wie sie gerade kommen. Eben nicht am Wochenende am See, wie gedacht, sondern unter der Woche, auf dem Balkon. Also raus aus den eigenen vier Wänden und rein ins Frischlufthomeoffice.

Laptop aufgebaut, die Helligkeit hochgedreht, damit man auch wirklich etwas sieht, Handy im Dauerbetrieb, kabellose Kopfhörer für kleine Konferenzen bereit – und kein Strom auf dem Balkon. Jetzt hätte ich natürlich "ganz einfach" die Kabeltrommel und eine Verteilerdose aufbauen können. Hätte ich, musste ich aber gar nicht. Mir kam ein kleiner kompakter Kasten in Schwarz zur Hilfe. Fast so schmal und hoch wie ein A5-Blatt, 4,3 Kilo leicht, mit einem Henkel als Trainingsgewicht oder zum einfachen Transport. Auf der Anzeige meines kleinen Balkonkraftwerks ist gut lesbar "93 Prozent" unter einem blauen Halbkreis zu sehen, darunter 28,8 Stunden.

Autark für mehrere Stunden unterwegs

Wenn ich jetzt zwei Geräte anschließe – zum Beispiel meinen Laptop an den 100 Watt USB-C-Stecker und dann noch mein Handy an einen der beiden etwas schwächeren USB-A-Anschlüsse – ich habe keine Eile, die 15 Watt reichen mir in dem Fall auf dem Balkon – dann verliere ich etwas "Reichweite". E-Auto-Fahrer kennen die Angst des schrumpfenden Akkus. Ich brauche aber nichts zu fürchten. In meinem Fall ist unter Prozentanzeige etwas von 11,4 Stunden zu lesen – reicht also locker für ein paar Überstunden auf dem Balkon. Grüße gehen raus an den Chef.

Wer möchte, kann noch mehr aus der Box ziehen. Die (Link führt zum Anbieter) verfügt über 600 W Nennleistung und kann auch mal Spitzen von bis zu 1500 Watt verkraften – wer mal kurz einen Grill anschmeißen möchte. Insgesamt hat das Teil acht! verschiedene Anschlüsse. Neben 2 USB-C-Schnellladeanschlüssen und den zwei USB-A-Buchsen gibt es etwa auch einen Zigarettenanzünderanschluss und einen klassischen Schucostecker.

Möglichkeiten, die Bluetti schneller platt zu machen, gibt es also reichlich. Ich habe das natürlich testen müssen – mit dem 700 Watt-Staubsauger. Stecker rein und plötzlich reichen die 10 Prozent der 288 Wh Kapazität nur noch für 10 Minuten auf der Anzeige. Spitzenleistungen sind also möglich, man muss die schnell schrunpfende Energie dann nur weise nutzen.

Bluetti-Kraftwerk selber speisen mit Solarmodul

Aber: Wenn die Puste mal ausgegangen ist, ist die (Link führt zum Anbieter) auch fix wieder aufgeladen – 80 Prozent schafft sie in schnellen 45 Minuten. Laut Hersteller kann man den Spaß bis 3000 Mal wiederholen. Das konnte ich mit meinem Tag auf dem Balkon nicht testen. Aber: Was tatsächlich noch mehr Spaß macht: Die Wunderkiste zusammen mit dem Solarmodul und der App auf dem Smartphone. Dann sieht man nicht nur, wie die "Reichweite" der Wunderbox schwindet, sondern wie sie an einem heißen Tag auch wieder schnell Futter bekommt.

Während der Laptop 21 Watt zieht, bringt das kompakte Solarmodul bei voller Sonne einen Ertrag von 32 Watt ein. Am besten sieht das in der Animation in der App aus. So macht Stromverbrauch gleich viel mehr Freude. Und: Das kleine Solarmodul funktioniert auch einzeln. Über einen USB-C- und einen USB-A-Anschluss kann man sein Handy unterwegs auch direkt laden lassen. Bei so viel Input verwandle ich den Balkon am Abend noch mit einem kleinen Beamer in ein Privatkino. Der nächste Frischluft-Office-Tag kann kommen. Ich bin vorbereitet.

Die wichtigsten Fakten zur Bluetti Elite 30 im Überblick: