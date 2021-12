Meta-Jahresrückblick 2021: Die Top-Themen auf Facebook und Instagram

Was waren die größten Themen für Facebook- und Instagram-User 2021? Mutterkonzern Meta verrät es in seinem Jahresrückblick.

Die Bundestagswahl, die Fußball-Europameisterschaft und die nicht enden wollende Corona-Pandemie: Auch auf Instagram und Facebook waren das die Top-Themen des Jahres 2021. Das hat der Mutterkonzern Meta bekanntgegeben.

Die wichtigsten Themen

Das Nummer-eins-Thema 2021 war für Facebook- und Instagram-User die "Bundestagswahl". Dazu kamen sechs Landtagswahlen und zwei Kommunalwahlen, die dem politischen Geschehen Platz eins in Metas sozialen Medien bescheren. Auf Platz zwei folgt der "DFB-Pokal", der vor allem durch die 0:5-Rekordniederlage des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach einen Schub bekommen hat. Auf Platz drei hat es der Hauptstadt-Flughafen geschafft: "Flughafen BER" ist seit seiner Öffnung unter den Top-Themen. "Fußball-Europameisterschaft", "Impfen", "Jahrhunderthochwasser", "LGBTIQ+", "Umweltschutz", "Wahlrecht" und "Wincent Weiss" komplettieren die Liste.

Die wichtigsten Hashtags

Bei den Hashtags spiegeln sich die stärksten Themen nur bedingt wider. Stattdessen landet in Deutschland #love auf Platz eins, gefolgt von #photography und #instagood. #nature, #art, #autumn, #photooftheday, #herbst, #germany und #picoftheday komplettieren die Top Ten.

Die Top-Songs

Der am 2021 am häufigsten erwähnte Song auf Facebook und Instagram war "B.I.B.O." des Rappers Dardan (24). "Au volant" vom belgischen Duo Elsa & Emilie landet auf Platz zwei, "Poison" von Rita Ora (21) auf Platz drei. Auf den weiteren Plätzen folgen Amaarae mit "Sad Girlz Luv Money", "love nwantiti (feat. Dj Yo! & AX'EL)" von CKay, "Babel" von Gustavo Bravetti, "2 Gesichter" von Rosc, "Lovely" von Bleedingxheart, "Not Around in Codeine" von skrr liam und "paris freestyle" von Pashanim.