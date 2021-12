Merry Christmas! Fünf Ideen für eine digitale Weihnachtsfeier

Wegen der aktuellen Corona-Lage veranstalten viele Unternehmen auch 2021 eine digitale Weihnachtsfeier. So kommt trotzdem Stimmung auf.

In den Wochen vor Heiligabend stehen bei vielen Firmen wieder Weihnachtsfeiern auf dem Programm. Aufgrund der Corona-Pandemie weichen zahlreiche Unternehmen allerdings auf digitale Lösungen aus, statt mit der Belegschaft im Büro anzustoßen. Mit diesen Vorschlägen kommt im Videochat keine Langeweile auf - und vielleicht kehrt sogar ein bisschen richtige Weihnachtsstimmung ein.

Ein weihnachtlicher Filmabend

Wie wäre es mit einem gemeinsamen Filmabend? Kollegen können im Videochat auch zusammen Filme schauen, wenn sie Mitglieder eines Streamingdienstes sind. die sogenannte "GroupWatch"-Funktion, gibt es das "Watch Party"-Feature und über klappt das Ganze auch mit Netflix. Weihnachtliche Klassiker wie "Kevin - Allein zu Haus" bieten sich natürlich ganz besonders an.

Escape Rooms waren in den vergangenen Jahren sehr beliebt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dabei in einen Raum eingeschlossen und müssen Rätsel lösen, um innerhalb einer bestimmten Zeitvorgabe zu entfliehen. Auch Krimi-Dinner, bei denen Mordfälle aufgeklärt werden müssen, sind seit Jahren angesagt. Im Netz gibt es Varianten, die online gespielt werden können, etwa und .

Um die musikalische Untermalung kümmern sich die Teilnehmer der virtuellen Weihnachtsfeier am besten selbst. Noch mehr Spaß macht es, wenn mehrere Personen aus dem Team das Ganze mit einem Instrument begleiten. Weihnachtsmusik hören Nutzerinnen und Nutzer aber auch ganz einfach zusammen über und den Streamingdienst Spotify. "Last Christmas, I gave you my heart ..."

Für Leckereien ist gesorgt

Damit auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, kann der Chef den Mitarbeitern im Vorfeld beispielsweise ein paar Lebkuchen, Plätzchen und Nüsse zukommen lassen. Oder wie wäre es mit einem Rezept und den notwendigen Gewürzen für einen Glühwein? Die Kollegen bereiten sich dann selbst eine oder mehrere Tassen zu.

Auch ein gemeinsames Essen ermöglicht ein gemütliches Miteinander per Videochat. Eine Kollegin oder ein Kollege bestellt für das ganze Team bei einem Lieferservice. Dazu kann der oder die Beauftragte im Vorfeld bereits einige Auswahlmöglichkeiten heraussuchen. Auf jeden Fall sollte es Alternativen geben, damit - wie beim vorangegangenen Vorschlag - auch Mitarbeiter mit Unverträglichkeiten nicht ausgeschlossen werden.