Jetzt MAGIX Video deluxe Software für nur 20 statt 69,99 Euro

MAGIX Video deluxe ist die Software, sowohl für Videoschnittanfänger als auch fortgeschrittene User gleichermaßen. Jetzt schnell sein und mit unserem Deal 71% sparen.

Mit der neuen Version 2021 erleben Sie eine bislang unerreichte Bildqualität dank HiDPI-Programmoberfläche und voller 8K UltraHD Unterstützung. Sichern Sie sich MAGIX Video deluxe zum 20-jährigen Jubiläum für einmalig nur 20 statt 69,99 Euro!

MAGIX Video deluxe bietet Ihnen alles, was ein kompletter Videobearbeiter haben muss. Importieren Sie Ihre Aufnahmen einfach von Video- und DSLR-Kameras oder Smartphones und schneiden Sie diese anschließend mit den praktischen Schnittmodi der Software. Manche Aufnahmen sind verwackelt, manche zu hell oder zu dunkel? Die bietet Ihnen alle benötigten Werkzeuge und Vorlagen, um Ihren Lieblingsclip zu retten. Effekte, Blenden und Co. machen Ihren Film einzigartig und perfekt. Vergessen Sie nicht, Ihr meisterhaftes Video mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zu teilen – dafür einfach auf DVD und Blu-ray Discs brennen oder online miteinander genießen.

© MAGIX

MAGIX Video deluxe wird 20 Jahre - feiern Sie mit:





Sie sparen 71 Prozent!

Bestverkauftes Videoschnittprogramm in der DACH-Region

Für Einsteiger und Fortgeschrittene: anwenderfreundlich, intuitive Bedienung

8K UltraHD Videos bearbeiten und ausgeben

Einzigartige Performance dank INFUSION Engine 2

Über 650 Effekte, Titel, Blenden, Vorlagen

Hilfreiche Assistenten

Einfache Farbkorrektur

Profi-Bildstabilisierung

Automatische Anpassung der Auflösung

1-Klick-Schnitt mit Direkt-Vorschau

Videos auf DVDs und Blu-ray brennen

Hardwarebeschleunigung für Grafikkarten von INTEL, NVIDIA, AMD

Betriebssystem: 64-Bit-Version Windows 10 oder Windows 8

ist eine sehr gute Videobearbeitungssoftware, die Sie zu einem waschechten Regisseur erhebt. Das Schnittprogramm ist einfach zu verstehen, arbeitet schnell und zuverlässig, bietet alle wichtigen Funktionen und darüber hinaus auch viele Extras.

Videoschnittprogramm der Extraklasse für Hobbyfilmer

Video deluxe 2021 bietet Ihnen Videobearbeitung sowie Filme in höchster Bildqualität. Bearbeiten und präsentieren Sie Ihre Clips ab sofort in 8K UltraHD. Dank der HiDPI-Programmoberfläche bleibt selbst beim Vergrößern von Schrift und Dialog alles gestochen scharf und gut lesbar. Startdialog, Icons und Bedienelemente sind klar benannt und übersichtlich strukturiert, sie sind daher sehr benutzerfreundlich und intuitiv in der Anwendung.

Einzigartig: Die neue INFUSION Engine 2 ermöglicht sogar die Echtzeitwiedergabe von hochauflösendem Videomaterial – das heißt eine flüssige Projektvorschau ohne zeitintensives Vorschau-Rendering oder Erstellen von Proxy-Dateien. Das spart ordentlich Wartezeit bei der Videobearbeitung!

Verbesserter Workflow für Smartphone-Videos

Hochkant-Videoaufnahmen Ihres Smartphones werden beim Hinzufügen erkannt und automatisch in der ursprünglich gefilmten Ausrichtung dargestellt. Die Projekt- und Exportvorlagen wurden um Vorlagen im Hochkant-Format erweitert. Die neuen Projektvorlagen für Social Media Clips im Hochkant- und quadratischen Format erleichtern die Erstellung von Videos für alle Portale und Apps. Kreative Bildrandeffekte kaschieren unschöne schwarze Ränder bei Videos im 16:9 Format.

Riesiges Angebot an kreativem Content - verwirklichen Sie Ihre Ideen

Titel, Blenden, Zeitlupen und Zeitraffer, Zoom- und Kamerafahrten, Intros und Outros, animierte Reiserouten – das sind nur einige Beispiele aus dem Effekt-Repertoire der Software. Entdecken Sie hochwertige, facettenreiche Gestaltungselemente für Abwechslung und Spannung in Ihren Filmen. Die passende Musik und Geräuschkulisse macht Ihr Video darüber hinaus lebendig. Die Auswahl reicht von klassischer Filmmusik bis Rock und Pop, von Vogelgezwitscher bis Meeresrauschen. Alternativ dazu können Sie natürlich auch eigene Songs einfügen.

© MAGIX

MAGIX: Video- und Audio-Magie

entwickelt seit vielen Jahren weltweit erstklassige Software zur Gestaltung, Organisation und Veröffentlichung von Filmen und Musik. 35 Millionen Menschen und tausende Medienunternehmen auf der ganzen Welt nutzen die vielfach ausgezeichneten SaaS-Lösungen, um ihre Geschichten zu erzählen oder ihre Marken zu bewerben – in Soundtracks, Filmen, Fotos, Grafiken oder auf Webseiten. Dank Automatisierung, effizienter Workflows und einfacher Experten-Features können Medienunternehmen, Künstler, Produktionsteams und Kreativ-Enthusiasten gleichermaßen ihre Visionen verwirklichen.

Vor 20 Jahren erschien das erste . Seitdem entwickelt das MAGIX-Team in Dresden immer im Dialog mit den Nutzern die Videoschnitt-Technologie stetig weiter. Für alte Versionen sind keine Update- und Upgrade-Services, kein Support sowie keine Akademiekurse für Einsteiger mehr verfügbar – nutzen Sie die Chance und sichern Sie sich die neueste Version für super günstige 20 Euro.