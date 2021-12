Jahresrückblick 2021: TikTok-Nutzer feiern Shirin David

Shirin David hat in diesem Jahr musikalisch offenbar den Geschmack zahlreicher TikTok-Nutzer getroffen. Im Jahresrückblick der Social-Media-Plattform wird die Rapperin gleich zweimal bei den Trend-Songs gelistet.

Im Jahr 2021 haben Nutzerinnen und Nutzer über TikTok weltweit mehr als eine Milliarde Menschen unter anderem mit Musik- und Tanzvideos unterhalten. Nun hat die Social-Media-Plattform ihren Jahresrückblick veröffentlicht. Eine deutsche Künstlerin konnte bei den Lieblingssongs von Artists aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gleich doppelt punkten: Rapperin Shirin David (26). Ihre Lieder "Ich darf das" und "Lieben wir" haben es auf Platz drei und vier im Ranking der Trend-Songs geschafft.

Die Spitze sicherte sich die Disco-Formation Boney M. mit "Rasputin (7" Version)". Auf Rang zwei und fünf reihten sich Danilo Stankovic mit seinem Welthit "Pieces (Solo Piano Version)" sowie Alle Farben & YouNotUs mit "Please Tell Rosie" ein.

Die fünf internationalen Lieblingssongs auf TikTok

An die Spitze der weltweit beliebtesten TikTok-Songs schaffte es Rapper Masked Wolf (30) mit "Astronaut in the Ocean", gefolgt von den diesjährigen ESC-Gewinnern Maneskin und ihrem Song "Beggin'". Auf Platz drei, vier und fünf sind Popp Hunna (21) mit "Adderall (Corvette Corvette)", ElyOtto (17) mit "SugarCrash!" sowie The Kid Laroi (18) und Justin Bieber (27) mit ihrem Hit "Stay" gelistet.