Jack Dorsey als Twitter-Chef zurückgetreten

Als Mitgründer der beliebten Social-Media-Plattform Twitter wurde Jack Dorsey weltberühmt. Nun ist er als Chef des Dienstes zurückgetreten.

Jack Dorsey (45) tritt mit sofortiger Wirkung als Twitter-Chef zurück. Das hat der Mitgründer der beliebten Social-Media-Plattform am 29. November erklärt. Nach fast 16 Jahren in mehreren Rollen in dem Unternehmen habe er entschieden, "dass es endlich an der Zeit ist, dass ich gehe". Dies erklärte Dorsey in einer E-Mail an die Belegschaft, .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Ab sofort werde der bisherige Technik-Chef Parag Agrawal die CEO-Rolle übernehmen. Dorsey wolle noch bis ungefähr Mai im Aufsichtsrat sitzen, um beim Übergang behilflich zu sein. Danach wolle er komplett aussteigen. Der 45-Jährige bekräftigt, dass der Rücktritt seine eigene Entscheidung sei und dass er dazu stehe.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Hallo Mama!"

Natürlich sei diese Entscheidung schwierig gewesen: "Ich liebe diesen Dienst und dieses Unternehmen und alle von Euch so sehr. Ich bin wirklich traurig, aber auch wirklich glücklich." Es gebe nicht viele Gründer, die ein Unternehmen vor ihr eigenes Ego stellen. Am Ende kündigt Dorsey an: "Ich twittere diese E-Mail. Mein einziger Wunsch ist, dass Twitter Inc. das transparenteste Unternehmen der Welt ist. Hallo Mama!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Dorsey gründete Twitter im Jahr 2006. auf der Plattform setzte er am 21. März des gleichen Jahres ab: "just setting up my twttr" (dt. "Richte nur mein twttr ein."). Zum 15-jährigen Jubiläum versteigerte er den Beitrag für umgerechnet rund 2,4 Millionen Euro. und an die Organisation GiveDirectly gespendet, die unter anderem Corona-Nothilfen in Afrika bietet.