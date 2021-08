Immer die neueste Folge dabei: Die besten Apps für Podcast-Fans

Podcasts gibt es seit vielen Jahren, durch die Corona-Pandemie hat ihre Beliebtheit aber noch einmal deutlich zugenommen. Hier eine Auswahl an Apps für Fans des Formats.

Egal ob True Crime, Fußball, Gaming oder Comedy: Podcasts über jedes erdenkliche Thema sind heute so beliebt wie nie zuvor. Und das wohl auch durch die Corona-Pandemie, seit deren Beginn viele Menschen ebenfalls zu Fans des Formats geworden sind. Im Sommer 2020 ging aus einer Umfrage im Auftrage des Branchenverbandes Bitkom hervor, dass jeder dritte Verbraucher (33 Prozent) zumindest selten einen Podcast hört. Im Vorjahr waren es noch 26 Prozent.

Laut Daten des Musikstreaming-Dienstes Deezer, bei dem es ebenfalls Podcasts gibt, werden im internationalen Vergleich in Deutschland am meisten Podcasts gehört. Fast 70 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer, die dort auch Podcasts konsumieren, hören wöchentlich mindestens für 30 Minuten rein. Mit diesem Wert liegt Deutschland an der Spitze von insgesamt 180 Märkten weltweit. Durchschnittlich hören Verbraucherinnen und Verbraucher hierzulande sogar 140 Minuten an Podcast-Material, in Frankreich sind es beispielsweise nur 88 Minuten. Hier eine Übersicht über nützliche Apps für Fans.

Die Großen

Apples klassischer iPod prägte den Begriff "Podcast", unter dem das Ganze in Form von Audio- aber auch Videoinhalten erstmals Mitte der 2000er Jahre einer breiteren Maße bekannt wurde. Kein Wunder also, dass Hörerinnen und Hörer Millionen von Folgen unterschiedlicher Podcasts unter anderem über und , die entsprechenden Apps der Tech-Riesen, finden können.

Exklusive Podcasts

Die meisten Podcasts gibt es auf mehreren verbreiteten Plattformen, teils haben die unterschiedlichen Dienste aber auch Originals und exklusive Podcasts zu bieten. So hat beispielsweise neben den Streaming-Plattformen und auch der eigentlich auf Hörbücher und Hörspiele spezialisierte Anbieter seit geraumer Zeit hauseigene Podcasts im Programm. Weitere deutschsprachige Exklusiv-Podcasts gibt es unter anderem bei .

Zu diesen Originals und Exklusivtiteln gehören unter anderem Podcasts wie "Gemischtes Hack" von Felix Lobrecht (32) und Tommi Schmitt (32) sowie "Fest & Flausching" von Jan Böhmermann (40) und Olli Schulz (47) bei Spotify, "Die Pochers hier!" von Oliver Pocher (43) und seiner Ehefrau Amira (28) von Audio Now und "Gang Stories - mit Kontra K", dem erfolgreichen deutschen Rapper, bei Deezer.

Die Allrounder

Zwei verbreitete Podcatcher mit großem Funktionsumfang sind zudem und . Beide Apps haben beispielsweise Features zu bieten, die automatisch Sprechpausen aus Podcasts herausschneiden können. Hörer können zudem unter anderem die Abspielgeschwindigkeit eines Inhalts verändern oder Stimmen einen besonderen Boost geben.