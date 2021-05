"Ich bin Sophie Scholl"-Serie: Gelungene Geschichtsstunde auf Instagram

Was würde Sophie Scholl auf Instagram posten? Mit dieser Idee haben sich SWR und BR an eine neuartige Social-Media-Serie gewagt. Die Widerstandskämpferin Scholl wird von Schauspielerin Luna Wedler verkörpert. Innerhalb kürzester Zeit begeistern sich über 400.000 Follower für das Projekt.

Die Verbrechen des Nationalsozialismus und der Widerstand der Weißen Rose - für viele Jugendliche ist das Geschichte aus dem vorigen Jahrhundert. Das will die Instagram-Serie @ichbinsophiescholl ändern.

"ichbinsophiescholl": Instagram-Kanal erzählt Geschichte in Echtzeit

Mit Luna Wedler ("Biohackers") in der Rolle der Sophie erzählt der Kanal in regelmäßigen Posts in Echtzeit die letzten zehn Monate im Leben der Studentin, die am 22. Februar 1943 wegen ihres Widerstands gegen die Nazis in München hingerichtet worden war. Grundlage seien Briefe, Aufzeichnungen und anderes historisches Material, teilten der Südwestrundfunk (SWR) und der Bayerische Rundfunk (BR) am Donnerstag mit. Gepostet werden Videos, Bilder und Dokumente, die auf historischem Material beruhen.

Sophie Scholl auf Instagram: Fans sind begeistert

Anlass ist der 100. Geburtstag von Scholl am Sonntag (9. Mai). Start war bereits am Dienstag - dem 4. Mai, an dem Sophie Scholl im Jahr 1942 von Ulm nach München reiste, um Biologie und Philosophie zu studieren. Eine Zeit der Neugier und des Neuanfangs, in der sie über ihren Bruder Hans zur Weißen Rose kam, deren Mitglieder in Flugblättern die Verbrechen der Nazis anprangerten. Erzählt wird bis zu jenen schicksalhaften Tagen, als Scholl und ihr Bruder am 18. Februar 1943 im Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität verhaftet und vier Tage später hingerichtet wurden.

Innerhalb weniger Tage konnte die neuartige Instagram-Serie 432.000 Abonnenten (Stand 6. Mai) für sich begeistern. Auch Promis wie Klaas Heufer-Umlauf, Birgit Schrowange, Ruth Moschner, Stefanie Giesinger, Jochen Schropp, Elena Uhlig und Jannik Schümann folgen der Social-Media-Reise von Sophie Scholl.