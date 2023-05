HIGH END 2023 in München: Gipfeltreffen der Audiobranche und Metropole für HiFi-Fans

Vom 18. Mai bis 21. Mai 2023 präsentieren auf der HIGH END 2023 im MOC München rund 550 Aussteller aus über 40 Ländern ihre Neuheiten und Produktentwicklungen.

10. Mai 2023 - 10:21 Uhr, aktualisiert am 10. Mai 2023 - 10:21 Uhr

World of Headphones.

Exzellente Klangerlebnisse, Technik vom Feinsten und ultimative Leistungsschau – die gibt in der Audiobranche seit vielen Jahren unangefochten den guten Ton an. Ob moderne Streaming-Lösungen, imposante Lautsprecher, analoge Plattenspieler oder leistungsfähige Verstärker, auf der internationalen Audiomesse werden die besten Innovationen präsentiert, die der Markt zu bieten hat. Der direkte Branchenaustausch, eine ausgewogene Produktvielfalt sowie die Mischung aus B2B-Plattform und Messe mit Eventcharakter machen die HIGH END, die vom 18. bis 21. Mai bereits zum 40. Mal stattfindet, immer wieder zu einem besonderen Erlebnis.

Willkommen auf der High End 2023. © HIGH END SOCIETY Service GmbH

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm und Sonderausstellungen

Parallel wird im MOC in diesem Jahr zum zweiten Mal die IPS – International Parts und Supply ausgerichtet. Die Spezialmesse, bei der Aussteller Zulieferprodukte für die Audioindustrie zeigen, ist ausschließlich für das Fachpublikum zugänglich, während die Türen zur am Wochenende auch für Endverbraucher geöffnet werden.

Im Rahmen der Seminarreihe HIGH END KOLLEG vermitteln Spezialisten der Branche das audiophile Einmaleins mit Vorträgen über Basics, Neuheiten oder besondere Technologien. Eine Premiere feiert darüber hinaus der ALTI Pavillion und Conference. Die ALTI Association hat als Kooperationspartner der IPS und ebenfalls ein interessantes Vortragsprogramm auf die Beine gestellt. Gespannt sein darf man außerdem auf zwei Podiumsdiskussionen, für die namhafte Journalisten auf der Bühne sein werden. Sie gehen aus unterschiedlichen Perspektiven der Frage nach, wie die HiFi-Branche den Herausforderungen der Zukunft begegnen kann.

Auf der WORLD OF HEADPHONES, wo namhafte Hersteller und Vertriebe von Kopfhörern die Vielfalt der mobilen und stationären Begleiter abbilden, können Musikliebhaber unterschiedliche Modelle in aller Ruhe ausprobieren und miteinander vergleichen. Aufstrebende Newcomer der Audio-Branche zeigen in der Start-Up-Area auf einem vom Veranstalter bereitgestellten Gemeinschaftsstand ihre frischen Ideen und Beispiele für gelungenen Technologietransfer.

Start Up Area. © HIGH END SOCIETY Service GmbH

Markenbotschafter Al Di Meola zu Gast auf der HIGH END

Was wäre eine Audiomesse ohne Musikkünstler, deren Aufnahmen den exklusiven Wiedergabegeräten erst ihre Berechtigung schenken? Gitarrengenie Al Di Meola verkörpert das diesjährige Motto "Loving Music" und wird am Donnerstag zur Pressekonferenz erwartet. Am Samstag widmet sich der prominente Künstler bei einer Autogrammstunde seinen Fans.

Alle Informationen zur HIGH END 2023 finden Sie auch auf der

Der Ticketverkauf erfolgt ausschließlich online mit Vorabregistrierung über den

Weitere Informationen:

Veranstaltungsdatum

18. bis 21. Mai 2023

Veranstaltungsort

MOC München

Lilienthalallee 40

80939 München

ÖFFNUNGSZEITEN

Donnerstag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Freitag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 bis 16:00 Uhr

Donnerstag und Freitag nur geöffnet für Fachbesucher und Fachbesucherinnen mit Vorabregistrierung.

TICKETS

Fachbesucher und Fachbesucherinnen:

Zwei-Tages-B2B-Ticket, gültig an beiden Fachbesuchertagen: 30 EUR

Vier-Tages-B2B-Ticket, gültig an allen vier Messetagen: 49 EUR

Besucher und Besucherinnen:

Tagesticket Samstag: 20 EUR | Tagesticket Sonntag: 10 EUR