Gewusst? Diese Tastenkombinationen sollten Mac-Nutzer kennen

Wer sich im unübersichtlichen Kürzelwald seines Macs orientieren kann, arbeitet effizienter. Das sind die hilfreichsten Tastenkombinationen beim Mac.

Auf der finden sich dutzende praktische Kombinationen, die Nutzern eines Macs die Arbeit erleichtern. Nicht alle von ihnen sind so geläufig wie die Copy-Paste- (Ctrl+C / Ctrl+V) oder die Suchfunktion (Ctrl+F). Diese nützlichen Tastenkombinationen sollten Mac-User (mit deutschem Tastaturlayout) kennen.

In Zeiten von Social Media und Messenger-Anwendungen am großen Bildschirm sind Emojis und andere Sonderzeichen essenziell. Zu diesen müssen Mac-Nutzer sich nicht umständlich navigieren, stattdessen reicht das Drücken von Ctrl, der Befehls- sowie der Leertaste.

Der schnellste Weg ans Ziel

Das Aufrufen wichtiger Ziele und Funktionen geht insgesamt mit wenig Mauseinsatz. Umschalt- und Befehlstaste plus einen bestimmten Buchstaben führen User sicher an ihr Ziel: So öffnet C das Fenster "Computer", D den "Schreibtisch", I die "i-Cloud", L die "Downloads" und O den "Dokumente"-Ordner. Wer Umschalt- und Befehlstaste mit R kombiniert, öffnet das "AirDrop"-Fenster, die Kombination mit T blendet die Tableiste ein oder aus.

Sollte im Tastenkürzel-Dschungel einmal die Orientierung verloren gehen, kann in Dokumenten der Shortcut Umschalttaste+Befehlstaste+? Abhilfe schaffen, denn sie öffnet das Hilfemenü. Unter dem Menü "Gehe zu" in der Finder-Menüleiste finden Nutzerinnen und Nutzer außerdem die Kurzbefehle zu häufig von ihnen benutzten Ordnern und Programmen, etwa "Download" oder die "iCloud Drive".

Abschalten wie ein Profi

Wer zig Apps geöffnet hat und nicht jede vor dem Herunterfahren einzeln schließen möchte, nutzt die Funktion Ctrl+Wahltaste+Befehlstaste+Powerknopf. Der Mac beendet sämtliche Apps und fährt anschließend herunter - sollten geöffnete Dokumente nicht gespeichert sein, fragt das System den Nutzer, ob er sichern möchte.

Sich von seinem macOS-Benutzeraccount abzumelden, geht ebenfalls per Tastenkombination schneller. Umschalt- und Befehlstaste mit Q erledigen den Job, der Mac fordert Nutzerinnen und Nutzer direkt zur Bestätigung des Vorgangs auf. Wer sich ohne Bestätigung abmelden möchte, kann es noch schneller haben: Wahltaste+Umschalttaste+Befehlstaste+Q melden den aktuellen Nutzer sofort ab.