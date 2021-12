Games unterm Weihnachtsbaum: Videospiele für jeden Geschmack

Die Kinder, der Partner oder die Partnerin sind Videospielfans? Hier gibt es zahlreiche Vorschläge zu Games aus diesem Jahr, die sich als Geschenk eignen könnten.

Millionen von Menschen sind derzeit wieder auf der Suche nach geeigneten Weihnachtsgeschenken für die Liebsten. Für Fans von Videospielen das richtige Präsent zu finden, kann aber schwierig sein. Zwar freuen sich diese sicherlich über Nachschub, die Auswahl ist jedoch riesig. Hier einige Titel, die für Freude unterm Weihnachtsbaum sorgen könnten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Action und Horror

Bunte Action auch für jüngere Gamer (USK ab 12 Jahren) bietet das exklusiv für PS5 erschienene Abenteuer "Ratchet & Clank: Rift Apart". Spielerinnen und Spieler ballern sich mit dem dynamischen Duo durch unterschiedlichste Welten und erkunden farbenfrohe Umgebungen. Fans der Reihe stoßen dabei auf neue Gesichter, aber auch ohne Vorwissen lohnt sich das Sci-Fi-Erlebnis.

Mitte November ist mit "Battlefield 2042" der neueste Teil der langjährigen Shooter-Reihe erschienen. Auf PC, PS5 und Xbox Series X/S ziehen bis zu 128 Spieler in actiongeladene Online-Schlachten. Auf PS4 und Xbox One sind immerhin bis zu 64 Spieler gleichzeitig mit dabei. Neben beliebten Modi wie "Durchbruch" und "Eroberung" gibt es neu auch die "Battlefield Hazard Zone" und das "Battlefield Portal".

Für dieselben Plattformen ist auch "Far Cry 6" erhältlich. In einem fiktiven Karibikstaat stürzen Gamerinnen und Gamer sich in eine Revolution. Ein Diktator, gespielt von "Breaking Bad"-Star Giancarlo Esposito (63), hat die Bevölkerung unterworfen. Statt des versprochenen Paradieses gibt es hier nur eine Schreckensherrschaft, die Spieler mit Waffengewalt beenden möchten.

Im vergangenen Mai ist mit "Resident Evil Village" für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S der achte Hauptteil einer Horror-Reihe veröffentlicht worden, die getrost als legendär bezeichnet werden kann. Mitten im Nirgendwo stoßen Gamer diesmal nicht nur in einem verschneiten Dorf auf unzählige Monster und lösen Rätsel, sondern versuchen auch Besuche in einem gruseligen Schloss oder einem Horror-Haus zu überleben.

Rollenspiele und weitere Abenteuer

Mit "Pokémon Leuchtende Perle" und "Pokémon Strahlender Diamant" gibt es für Nintendo Switch auch zwei neue Fassungen der Klassiker "Pokémon Diamant" und "Pokémon Perl". An der Geschichte der Originale ändert sich bei den Neuauflagen nichts. Spielerinnen und Spieler müssen wieder die süßen Taschenmonster fangen und gegen andere Pokémon-Trainer antreten, um sich den Champion-Titel zu sichern.

Im Rollenspiel "Pathfinder: Wrath of the Righteous" wählen Gamer einen von mehreren unterschiedlichen mythischen Pfaden, um sich im Lande Worldwound dem Kampf gegen Dämonen zu stellen. Den epischen Konflikt und die je nach Weg unterschiedliche Handlung in der Rolle eines Kommandanten erleben bisher aber nur PC-Spieler. Fassungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen dann im kommenden März erscheinen.

Als Star-Lord, unter anderem bekannt aus mehreren Filmen des Marvel Cinematic Universe (MCU), müssen Spielerinnen und Spieler in "Marvel's Guardians of the Galaxy" das Universum retten. Mit dabei sind aber natürlich auch andere beliebte Figuren wie Rocket, Groot, Gamora und Drax. Und wie gewohnt ist auch hier der 80er-Soundtrack mit Künstlern und Bands wie Bonnie Tyler (70), Rick Astley (55), Mötley Crüe und KISS eine Wucht. Erhältlich ist das Spiel für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und in einer Cloud-Version für Nintendo Switch.

Noch befindet sich "Valheim" für PC im "Early Access". Damit ist das Mehrspieler-Survival-Abenteuer zwar noch nicht fertig, doch schon seit Monaten versuchen Gamerinnen und Gamer in einer von den Wikingern inspirierten Welt zu überleben. Bäume fällen, jagen, eine Basis bauen, neue Inseln entdecken, Trolle und andere Monster bekämpfen - es gibt viel zu tun.

Spaß für Familie und Freunde

"It Takes Two" ist ein gefeiertes Koop-Abenteuer ab 12 Jahren. Auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verwandelt sich das zerstrittene Ehepaar Cody und May in Puppen. Wie der Titel bereits verrät, müssen die beiden zueinander finden, um gemeinsam die Rätsel und Aufgaben in diesem ungewöhnlichen Abenteuer zu meistern. Der Titel konnte gerade erst bei den "The Game Awards" die Auszeichnungen als Spiel des Jahres, bestes Familienspiel und bestes Mehrspieler-Game einheimsen.

"Chandelier" von Sia (45), Camila Cabellos (24) "Don't Go Yet", "Rock Your Body" von Justin Timberlake (40) und "Happier Than Ever" von Billie Eilish (19) sind nur einige der 40 Hits, zu denen die ganze Familie mit "Just Dance 2022" seit Kurzem auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch das Tanzbein schwingen kann. Dabei ist auch ein kostenloser Probemonat für "Just Dance Unlimited". Über den Service haben Spielerinnen und Spieler Zugriff auf mehr als 700 zusätzliche Lieder.

Bei "Let's Sing 2022" beweisen alle auf Switch, PS4, PS5 und Xbox One (spielbar auf Xbox Series X/S) dann vielleicht auch gleich im Anschluss ihr Gesangstalent. Die Tracklist enthält Klassiker wie "Last Christmas" von Wham! oder "Everybody (Backstreet's Back)" von den Backstreet Boys aber auch Hits wie "Human" von Rag 'n' Bone Man (36). Kostenlos gibt es zum Download zudem 15 deutsche Songs wie zum Beispiel Pietro Lombardis (29) Cinderella.

Sport und Rennspiel

Die wohl bekannteste Videospielreihe zum deutschen Volkssport Fußball ist "FIFA". Der aktuellste Ableger, "FIFA 22", ist im Oktober für PC und Konsolen erschienen. Im Karrieremodus können Spielerinnen und Spieler einen eigenen Verein erstellen und diesen zur Meisterschaft führen. Daneben gibt es natürlich zahlreiche weitere Modi.

Auch im Simulationsspiel "Football Manager 2022" für PC versuchen Gamerinnen und Gamer in mehr als 120 Ligen an die Spitze der Tabelle zu gelangen. Alternativ gibt es eine Xbox-Fassung, eine "Touch"-Version für Nintendo Switch sowie eine "Mobile"-Variante für iOS- und Android-Geräte.

Ab in die bekannteste Basketball-Profiliga der Welt geht es mit "NBA 2K22" für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch. Spielerinnen und Spieler erstellen unter anderem ihr eigenes Dream Team aus aktuellen Stars und Legenden des Sports oder starten in eine eigene große Karriere. Dazu pumpen Beats angesagter Künstler und aufstrebender Newcomer aus den Boxen.

Seit November brettern PS-Liebhaber unterdessen in "Forza Horizon 5" vor mexikanischer Kulisse auf PC, Xbox One und Xbox Series X/S über Asphalt und Schotter. Dazu drücken sie in hunderten unterschiedlichen Autos - vom Klassiker bis zum aktuellen Supersportwagen - aufs Gaspedal.