Faulpelz-Tag: Apps für einen entspannten Tag

In den USA wird am 10. August der inoffizielle Faulpelz-Tag gefeiert. Hier ein paar Vorschläge für alle, die gerne mitfeiern wollen.

Am heutigen 10. August wird in den USA inoffiziell der Faulpelz-Tag gefeiert. Wer auch hierzulande mal so richtig abschalten möchte, dem könnten folgende Apps helfen. Alle Anwendungen sind sowohl für iOS als auch für Android erhältlich.

Entspannung fängt im Kopf an

Apps wie oder können unter anderem dabei helfen, Meditationstechniken zu erlernen, Stress abzubauen und ganz einfach zu relaxen. Die Apps sind nicht nur für fortgeschrittene und erfahrene Nutzer geeignet, besonders auch Einsteiger werden langsam an Grundlagen und Übungen herangeführt.

Essen an die Haustüre

Am Faulenz-Tag kochen? Gut, dass es Lieferdienste gibt. Egal ob Sushi, Pizza, Burger oder Burritos - für jeden Geschmack und jede Laune ist etwas dabei. Hat man sich einmal entschieden, kommen die fertigen Speisen über Apps wie von , oder direkt zur Haustüre.

Die richtige Unterhaltung

Beste Unterhaltung auf Knopfdruck gibt es dank der zahlreichen Streamingdienste rund um die Uhr. Warum nicht gleich eine ganze Staffel binge watchen, also am Stück alle Folgen anschauen? "Bridgerton", "Vikings", "The Crown", "The Walking Dead", "Loki", "The Handmaid's Tale", "Peaky Blinders" - die Auswahl bei , und ist riesig!

Von Bäumen und Farmen

Auch Videospiele können genau das Richtige für so einen Faulpelz-Tag sein. Es gibt Titel, die sogar ganz besonders entspannend wirken können - darunter zum Beispiel und . Im wunderschön designten "Prune" lassen Spieler einen Baum wachsen und gedeihen. Bei "Stardew Valley" verhelfen Gamer in ihrem eigenen Tempo einer alten Farm zu neuem Glanz, kümmern sich um Tiere und Pflanzen, gehen Fischen und mehr.