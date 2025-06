Erstmals dauert der Amazon Prime Day ganze vier Tage

Wer mehrere Anschaffungen plant, sollte sich noch ein wenig gedulden: Amazon hat bekanntgegeben, wann der diesjährige Prime Day stattfinden wird. Es gibt einige Neuerungen.

In diesem Jahr wird es länger als je zuvor Angebote zum Prime Day geben.

Auch 2025 findet beim Online-Versandhaus Amazon wieder der Prime Day statt. Inzwischen hat das Unternehmen mitgeteilt, in welchem Zeitraum sich Schnäppchenjäger auf die Suche nach den besten Deals begeben sollten: Vom 8. bis 11. Juli, also volle vier Tage lang, wird es laut Pressemitteilung "Hunderttausende Angebote" zu finden geben. Der Startschuss fällt dann bereits um 00:01 Uhr Mitteleuropäische Zeit.

Speziell Kundinnen und Kunden, die sich mit Bekleidung und Kosmetik, Haus- und Gartenartikeln sowie Elektrogeräten eindecken wollen, sollten sich hierfür also noch die rund drei Wochen gedulden. Bis zu 30 Prozent, im Fall von Bekleidung sogar bis zu 40 Prozent, soll es ab dem 8. Juli an Preisnachlässen in diesen Kategorien geben.

Wer eine Amazon Visa Karte besitzt, erhält zusätzlich zwei Prozent des Kaufpreises erstattet. Insgesamt wird die Rabattaktion 35 Produktkategorien umfassen. In Deutschland und Österreich wird es außerdem zum ersten Mal den "Heutige Angebots-Highlights"-Reiter geben, tägliche Blitzangebote sind jeweils ab Mitternacht verfügbar.

Die Geschichte des Prime Day

Ursprünglich startete der Prime Day tatsächlich als nur ein Tag - am 15. Juli 2015 gab es das Rabatt-Event zum ersten Mal und für genau 24 Stunden. Anlass war das 20-jährige Bestehen des Online-Shops. Zunächst profitierten jedoch nur neun Länder von der Aktion, darunter die USA, Großbritannien und auch Deutschland. Im Laufe der Zeit kamen nicht nur stetig neue Länder hinzu, auch die Zeitspanne des Prime Day wuchs kontinuierlich. So waren es 2019 erstmals bereits zwei volle Tage, für 2025 hat sich die Dauer nun noch einmal verdoppelt.

Das dürfte vor allem mit dem 10. Jubiläum zusammenhängen, den der Prime Day in diesem Jahr feiert. Ob es auch in den folgenden Jahren künftig vier statt wie zuletzt stets zwei Tage sein werden, wurde nicht mitgeteilt.