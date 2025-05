Disney+ gibt bei Preiserhöhungen nach

Disney+ steht in einem harten Wettbewerb mit Netflix, Amazon Prime & Co. Die Firma drehte an der Preisschraube, was Verbraucherschützer auf den Plan rief.

dpa | 26. Mai 2025 - 13:25 Uhr

Das Logo von Disney+ beim Start der Anwendung. Das Unternehmen hat Abonnenten stärker zu Kasse gebeten - in einer Art und Weise, die wohl unrechtmäßig war. © Wolf von Dewitz/dpa

Düsseldorf Auf Druck von Verbraucherschützern nimmt der Streamingdienst Disney+ bei der Durchsetzung von Preiserhöhungen einen Kurswechsel vor. Wie die Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf mitteilte, gab das Unternehmen eine Unterlassungserklärung ab. Zuvor hatte die Verbraucherzentrale den Streamingdienst abgemahnt. Disney hatte seine Kunden bei Premium-Abos vor die Wahl gestellt, entweder eine Preiserhöhung zu akzeptieren, einen Tarifwechsel vorzunehmen oder zum Ablauf des Vertrags zu kündigen. Erst nachdem sich die Kunden für eine Option entschieden hatten, konnten sie die Filme oder Serien des Streamingdienstes gucken. Wer sich nicht entschied, dem wurde nach Angaben der Verbraucherzentrale der Zugriff verwehrt - und das, obwohl sein Vertrag noch lief. Diese Vorgehensweise war nach Lesart der Verbraucherschützer nicht rechtens. Verbraucherinnen und Verbraucher dürften nicht durch technische Barrieren dazu gedrängt werden, Vertragsänderungen zu akzeptieren, sagt Iwona Husemann, Juristin bei der Verbraucherzentrale NRW. "Der Zugang zu bereits bezahlten Leistungen darf nicht an die Zustimmung zu neuen Bedingungen gekoppelt werden." Disney hat sich den Angaben zufolge verpflichtet, auf solche Zugangsbeschränkungen spätestens zum 31. Mai zu verzichten. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de