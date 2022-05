Detektiv-Storys, Mystery und mehr: Filmabenteuer auf PC und Konsole

In vielen interaktiven Filmen klären Nutzer Morde auf oder ergründen dunkle Geheimnisse. Es geht in den Games weniger um Spielmechaniken, als viel mehr um bestenfalls packende Geschichten.

Fast 40 Jahre ist es mittlerweile her, dass interaktive Filme im Westen erstmals populär wurden. Was 1983 mit "Dragon's Lair" und der voranschreitenden Verbreitung moderner Technik so richtig begann, sollte jedoch bald in Vergessenheit geraten. Heute feiert das Genre eine kleine Renaissance.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Ein Ritter namens Dirk

In Don Bluths (84) spielbarem Zeichentrickfilm von 1983 machte sich der wackere Ritter Dirk auf, um Prinzessin Daphne aus den Fängen eines Drachen zu befreien. Die simple Geschichte lief vor den Augen der Spielerinnen und Spieler ab, die zum richtigen Zeitpunkt - heute oftmals als Quick Time Events bezeichnet - reagieren mussten, damit Dirk das Fantasy-Abenteuer auch überlebt.

Real gefilmte Sequenzen in Videospielen (Full Motion Video oder kurz FMV) erfreuten sich später besonders mit der Verbreitung von CD-Rom-Laufwerken in heimischen Computern wachsender Beliebtheit. Games setzten auf Videos oder Mischformen, in denen echte Schauspielstars zu sehen waren. Die "Star Wars"-Ikone Mark Hamill (70) und Malcolm McDowell (78) traten etwa unter anderem im 1994 veröffentlichten "Wing Commander III" auf. "Star Trek"-Liebling George Takei (85) gesellte sich 2008 in "Command & Conquer: Alarmstufe Rot 3" zu vielen weiteren Stars wie David Hasselhoff (69) und Tim Curry (76).

Videospiele, die aber komplett in Form eines Films abliefen, verschwanden geradezu in der Versenkung - vielleicht auch, weil die spielerische Freiheit doch sehr beschnitten war. Während sich Gamerinnen und Gamer in modernen Abenteuern oftmals recht frei bewegen können, gibt es in komplett oder größtenteils gefilmten Spielen eben höchstens eingeschränkte Interaktionsmöglichkeiten. Trotzdem feierten FMV-Spiele in den vergangenen Jahren ein Comeback. Insbesondere spannende Mystery-, Kriminal- oder Detektivgeschichten bieten sich für das Format an - Spielerinnen und Spieler rätseln mit und versuchen die Geheimnisse der Storys aufzudecken.

Mord und modernes Dating - eine Auswahl

Erst Mitte Mai ist für Nintendo Switch, PC, PS4 und PS5 erschienen. Im Mittelpunkt des unter der Regie von Koichiro Ito entstandenen FMV-Abenteuers stehen die Mystery-Autorin Haruka Kagami, gespielt von Nanami Sakuraba (29), und die Shijima-Familie.

Spieler sammeln, während die unterhaltsamen gefilmten Szenen ablaufen, Hinweise, um Morde aufzuklären, die sich in den vergangenen 100 Jahren (1922, 1972 und 2022) im Umfeld der Familie ereignet haben. Sie verbinden die Informationen, um Hypothesen aufzustellen und so schließlich der Wahrheit hinter allem auf den Grund zu gehen. Ähnlich wie etwa in der Serie "American Horror Story" übernehmen Mitglieder des Casts dabei unterschiedliche Rollen in den Epochen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Auch im 2015 für PC und Mac veröffentlichten begeben sich Spieler auf die Suche nach Hinweisen, um dem Geheimnis hinter einem mysteriösen Tod auf die Schliche zu kommen. Besonderes Augenmerk liegt aber auf Gesprächen und Befragungen mit Ortsansässigen, die sich, wie der Titel bereits andeutet, in Widersprüche verstricken.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Ebenfalls 2015 sorgte von Sam Barlow in der Gaming-Welt für Aufsehen und wurde mit unterschiedlichen Preisen überhäuft. Auf PC, Mac, iOS und Android durchsuchen Spielerinnen und Spieler eine Datenbank mit Videoclips. Diese zeigen Hannah Smith (Viva Seifert, 45), deren Ehemann verschwunden ist, bei Vernehmungen durch die Polizei im Jahr 1994.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Der Entwickler und Publisher Wales Interactive hat sich großteils auf FMV-Spiele spezialisiert. Im Portfolio befinden sich mittlerweile mehr als zehn derartige Titel. Das 2020 erschienene und für PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS und Android sowie Mac erhältliche setzt sich von vielen anderen Produktionen ab, weil es sich um eine interaktive, romantische Komödie rund um Dating im digitalen Zeitalter handelt. Mit dabei ist unter anderem die aus "Vikings" bekannte Schauspielerin Georgia Hirst (27).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert