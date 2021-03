Amazon Prime Video bald mit Zufallswiedergabe auf allen Geräten?

Wer bei Amazon Prime Video mal wieder in seine Lieblingsserie reinschauen möchte, kann künftig womöglich Folgen in zufälliger Reihenfolge abspielen.

Manchmal möchte man Folgen einer bereits gesehenen Serie nicht in normaler Reihenfolge sehen, sondern einfach zufällig. Das bietet sich etwa bei Sitcoms wie an. Eine entsprechende Funktion testet Amazon Prime Video offenbar derzeit in seiner Android-App, . Dort werde gerade ein "Shuffle"-Modus, also ein Zufallswiedergabe-Feature, ausgerollt. Bisher sei die Funktion allerdings auf einzelne Staffeln einer Serie beschränkt.

Bereits im Januar , dass Netflix ebenfalls an einer derartigen Funktion arbeite. Der Streamingriese plane damit, das Feature für alle Nutzer noch in der ersten Hälfte des Jahres zu veröffentlichen. Wann und ob Amazon den "Shuffle"-Modus für User auf anderen Endgeräten zugänglich machen könnte, ist derzeit nicht bekannt.