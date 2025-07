Amazon Prime Day: Die Schnäppchenjagd beginnt wieder

Amazon veranstaltet in diesem Jahr vom 8. Juli bis zum 11. Juli wieder den Prime Day. Kundinnen und Kunden werden von dem Versandriesen erneut hunderttausende Rabatte versprochen.

So langsam sollte Amazon sein Schnäppchenspektakel für Prime-Mitglieder umbenennen. Aus dem Tag für Sparfüchse ist schon vor einigen Jahren ein richtiges Event geworden, das inzwischen auf eine ganze Sparwoche zusteuert. Zum ersten Mal dauert der Prime Day, der in der Nacht auf den 8. Juli beginnt, in diesem Jahr ganze vier Tage.

Prime Day vom 8. Juli bis zum 11. Juli

Der Versandriese hat erneut hunderttausende Angebote angekündigt. Kundinnen und Kunden finden bis zum 11. Juli auf der Webseite des Händlers rabattierte Produkte aus demzufolge 35 Produktkategorien. Mit dabei sind Artikel aus Bereichen wie Pflege und Beauty, Fashion, Spielwaren, Heim und Garten oder auch Elektronik. Auch wenn es vorab bereits Deals gab, startet das Shopping-Event in Deutschland offiziell am 8. Juli um 00:01 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Noch eine Neuerung beim Amazon Prime Day

Ähnlich wie am Black Friday oder dem Cyber Monday hoffen Schnäppchenjäger natürlich darauf, Produkte eventuell zu einem stark vergünstigten Preis in den Warenkorb legen zu können. Amazon kündigt an, dass sich unter den Angeboten etwa Kosmetikartikel von Marken wie Wella und Babor, Bekleidung von Salomon oder Triumph, Haus- und Gartenartikel von Bosch oder Kärcher sowie Elektronik von Siemens oder auch Huawei befinden. Bei Kosmetik-, Elektronik- und Garten-Produkten ist demnach mit einem Rabatt von bis zu 30 Prozent zu rechnen, in Sachen Fashion mit bis zu 40 Prozent. Auch hauseigene Technik gibt es wieder mit vorübergehendem Preisnachlass - darunter Echo- und Fire-TV-Geräte sowie Fire-Tablets.

Amazon setzt während der Shopping-Tage auf die bekannten "Blitzangebote", die täglich um Mitternacht starten. Diese sind nur solange der Vorrat reicht und für kurze Zeit erhältlich. Daneben gibt es personalisierte Empfehlungen unter Mottos wie "Empfohlene Angebote für dich". Neu ist hingegen die Kategorie "Heutige Angebots-Highlights", die es laut des Versandhändlers erstmals in Deutschland und Österreich gibt. Laut Mitteilung von Amazon sollen sich hier jeden Tag "einige der spannendsten Prime Day Deals" finden lassen.

Kräftig sparen? Der altbekannte Prime-Trick für Nicht-Mitglieder

Nur Prime-Mitglieder können von den Spartagen profitieren. Einen altbekannten Trick gibt es für Menschen, die noch kein Mitglied sind: Amazon bietet Prime-Probemitgliedschaften. Während des 30-tägigen Gratiszeitraums können Kundinnen und Kunden auch die Angebote shoppen.

Vorsicht: Wer nicht rechtzeitig kündigt, zahlt danach je nach gewähltem Abo in Deutschland entweder 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Daneben gibt es aber auch ermäßigte Mitgliedschaften. Der Händler hat kürzlich eine Ermäßigung für alle jungen Menschen zwischen 18 und 22 Jahren eingeführt. Nach einem kostenlosen Probezeitraum von sechs Monaten kostet das Abo laut Amazon mit 4,49 Euro im Monat rund die Hälfte. Ein Nachweis über einen Studenten- oder Azubistatus sei hier nicht mehr so wie früher erforderlich. Menschen, die von der Zahlung von Rundfunkgebühren befreit sind, können die Mitgliedschaft ebenfalls zum rund halben Preis buchen. Hier dauert der kostenlose Probezeitraum wie beim herkömmlichen Abo 30 Tage.