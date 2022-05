Wenn Erfolge im Sport oder beim Abnehmen ausbleiben, hilft Personal Trainerin Bianca Bernhardt weiter!

Höchst wahrscheinlich befand sich ein jeder von uns schon einmal in der Situation, dass im sportlichen Bereich intensiveres Training keine Wirkung mehr zeigt oder sich nach der Ernährungsumstellung zur Gewichtsreduktion die Anzeige der Waage nicht mehr nach unten bewegt. Personal Trainerin Bianca Bernhardt gibt Tipps, was helfen könnte.

16. Mai 2022 - 16:27 Uhr

Der Körper hat sich angepasst. Dies ist ein ganz normaler Prozess, weiß . Unser Körper ist stets darauf bedacht, so energieeffizient wie möglich zu funktionieren. Mit ein paar sinnvollen Anpassungen kann das Plateau schließlich überwunden werden. Dabei gilt es, auf drei Dinge zu achten:

1. Auf die richtige Ernährung kommt es an

Trotz einer konsequenten Ernährungsumstellung lässt eine Stagnation nicht lange auf sich warten, da sich mit der Gewichtsreduktion auch der Energieverbrauch und der Grundumsatz ändern. Die Lösung im einfachsten Fall: die Kalorienzufuhr nach unten korrigieren. Doch so einfach ist es nicht immer. „Manche gehen auch zu radikal an eine Diät heran und starten mit einem zu großen Kaloriendefizit“, sagt Bianca. Dabei wird der Körper in eine Art „Hungerzustand“ versetzt, was Einfluss auf den Stoffwechsel hat. Die Konsequenz: der Körper tritt auf die Bremse und verbraucht nun weniger. Die Kalorienzufuhr weiter zu senken, wäre hierbei kontraproduktiv. Um den Stoffwechsel wieder anzukurbeln, sollten ein- bis zweimal in der Woche sogar mehr Kalorien aufgenommen werden. Während einer Low-Carb-Diät könnte dies beispielsweise bedeuten, die Aufnahme von Kohlenhydraten etwas zu erhöhen. Wenn all das nicht hilft, lohnt eventuell ein Blick auf die Mikronährstoffe in den Zellen. Hier arbeitet Bianca mit erfahrenen Heilpraktikern zusammen. Beim Coaching vertritt sie einen ganzheitlichen Ansatz und lässt die Bereiche Darmgesundheit und Hormon-Balance in ihre Arbeit mit einfließen.

2. Abwechslung beim Sport ist der Schlüssel zum Erfolg

Als Trainerin hat man viele Optionen, seine Klientinnen und Klienten ans Ziel zu bringen. - Bianca Bernhard

Die Möglichkeiten sind hier vielfältig. Beispielsweise kann man von vielen Wiederholungen mit leichtem Gewicht zu wenigen Wiederholungen mit etwas schwererem Gewicht wechseln. Auch ein zusätzliches hochintensives Intervall-Training kann zielführend sein. Abwechslung ist also der Schlüssel. Wichtig sei an dieser Stelle noch zu erwähnen, dass man es mit dem Training nicht übertreibt und dem Körper Regenerationsphasen einräumt.

3. Die richtige Einstellung ist entscheidend

Manchmal stehen sich Menschen mit negativen Glaubenssätzen wie „Ich glaube, ich schaffe das nicht“ auch selbst im Weg, erzählt die Personal Trainerin. Wer permanent schlechte Gedanken hat, schüttet Stresshormone aus und Stress ist Gift für die körperliche Fitness. Eine damit einhergehende erhöhte Cortisol-Produktion begünstigt zudem Fetteinlagerungen und sorgt für Muskelabbau. Läuft bei der inneren Einstellung also etwas schief, so hat das mit hoher Wahrscheinlichkeit – und trotz und optimalem Training – maßgeblichen.

