Trend Clip in Extensions: Nicht nur Promi Damen sind begeistert

So gut wie alle Frauen auf dieser Welt wünschen sich lange und dichte Haare, die gesund glänzen und einen schönen Farbton haben. Allerdings haben nur die wenigsten Damen solch eine Mähne, weit verbreitet sind brüchige und stumpfe Haare. Als Lösung für dieses Problem bieten sich Extensions an, mit denen sich kurze und dünne Haar verlängern und verdichten lassen.

13. Juli 2022 - 09:47 Uhr

Wer sich für eine feste Haarverlängerung entscheidet, muss mit einem hohen Kosten- und Zeitaufwand rechnen. Für das Anbringen der zahlreichen Haarsträhnen braucht der Friseur viele Stunden. Als schnelle Alternative bieten sich an, die sich schon bei den Promi Damen durchgesetzt haben. Berühmte Persönlichkeiten müssen stets makellos und perfekt gestylt aussehen, dabei helfen die praktischen Extensions. Aber auch normale Frauen profitieren von den diversen Vorteilen, die damit einhergehen.

Schnelles Anbringen der Clip in Extensions

lassen sich in nur wenigen Minuten leicht anbringen, sodass die langen Haare direkt präsentabel sind. Für das Befestigen die Clips in entgegengesetzter Richtung aufbiegen, danach die Haarverlängerung möglichst nah an der Kopfhaut anbringen. Dabei ist es ratsam, am Hinterkopf zu starten. Genauso funktioniert das Lösen der Extensions. Nach dem Anbringen lässt sich die Haarverlängerung nach Wunsch in Eigenregie stylen. Das Ergebnis am besten wie das eigene Haar behandeln, möglich ist der Einsatz von Lockenstab, Föhn und Glätteisen. Darüber hinaus lassen sich die Clip in Extensions auch ohne Probleme färben, dabei behalten sie ihren vitalen Glanz bei.

Qualitativ hochwertige Methode für die Haarverlängerung

Im Vergleich zu einer herkömmlichen Haarverlängerung sind Clip in Extensions relativ günstig, wobei die Qualität sehr hoch ist. © unsplash

Im Vergleich zu einer herkömmlichen Haarverlängerung sind relativ günstig, wobei die Qualität sehr hoch ist. Dabei handelt es sich zu Hundertprozent um indisches Remy Echthaar, welches seidig und unwiderstehlich glänzt. Dank der exklusiven anti-angling Formel verknoten die Haare nicht. Auf diese Weise ist der Trägerin ein natürliches und gepflegtes Erscheinungsbild zu jedem Zeitpunkt garantiert, auch bei schlechten Wetterlagen mit viel Wind. Abhängig vom jeweiligen Bedarf steht das folgende Volumen zur Auswahl:

Luxury Medium Volumen

Luxury Big Volumen

Luxury Maximum Volumen

Zusätzlich gibt es die Clip in Extensions in einer gelockten Variante als Luxury Curly im Angebot. Wer sich endlos lange Haare wünscht, für den sind die XXL Clip In Extensions genau richtig. So lässt sich mit der Haarverlängerung in kürzester Zeit ein neuer Look umsetzen, der den letzten Trends bei den Frisuren entspricht.

Große Farbenvielfalt bei den Clip in Extensions

Die Geschmäcker der Frauen sind genauso verschieden wie deren Haarfarben. Deswegen gibt es die Clip in Extensions in nuancenreichen Haarfarben. © unsplash

Die Geschmäcker der Frauen sind genauso verschieden wie deren Haarfarben. Deswegen gibt es die Clip in Extensions in nuancenreichen Haarfarben im Angebot. So bildet die Haarverlängerung eine farbliche Harmonie mit dem eigenen Haar. Bei den dunklen Farben gibt es Töne von Tiefschwarz bis Dunkelbraun, zur hellen Farbpalette gehören Dunkelblond, Mittelblond, Goldhellblond und Äußersthellblond. Des Weiteren stehen auch Hellbraun, Mahagoni und Kupfer sowie viele andere und kreative Farbtöne zur Auswahl. Zusätzlich können sich die Damen für Clip in Extensions mit Strähnen entscheiden, um der Frisur einen individuellen Charakter zu verleihen.