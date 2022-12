TikTok-Trend Overall: Einteiler stilsicher kombinieren

Overalls sind ein beliebter Modetrend auf den bekannten Social-Media-Plattformen. Und das nicht ohne Grund. Denn Jumpsuits eignen sich hervorragend für ein stylisches Winter-Outfit - sowohl im Alltag als auch auf Feierlichkeiten.

Der Overall zählt derzeit zu einem der beliebtesten Modetrends auf der Socia-Media-Plattform TikTok. Denn Jumpsuits lassen sich längst nicht nur im Sommer tragen. Ein Einteiler ist auch für kalte Wintertage perfekt geeignet - wenn man die richtigen Teile dazu kombiniert. So geht's!

Besonders angesagt sind derzeit Overalls im Cargo Style. Egal, ob aus Denim oder einem anderen robusten Stoff. Hauptsache, das Trendteil hat viele Taschen und ist oversized geschnitten. Der langärmlige Jumpsuit darf im Winter ruhig locker sitzen. Dann passt auch garantiert noch ein etwas dickeres Sweatshirt oder wärmende Merino-Unterwäsche darunter. Das Zwiebelprinzip verhindert unnötiges Frieren.

Darunter darf es leuchten!

Wer möchte, dass die Basis unter dem Overall ebenfalls zur Geltung kommt, kombiniert zum Einteiler einen klassischen, enganliegenden Rollkragenpullover. Hier lautet das Stichwort: Dopamine Dressing! Während der Overall in einem zurückhaltenden Blau oder Beige daherkommt, darf es darunter kräftig leuchten. Ein Turtleneck-Oberteil in einer kräftigen Trendfarbe wie Lavendel, Orange oder Limettengrün zieht alle Blicke auf sich.

Kuscheliges Upgrade für den Jumpsuit

Die andere Möglichkeit, den Jumpsuit winterfest zu machen, ist die Kombination mit einem stylischen Mantel. Wie passend, dass im Winter 2022 vor allem Big Coats im Trend sind. Mit einem Oversize-Mantel aus Wolle oder Teddyfell verpassen Sie Ihrem Einteiler ein kuschlig-warmes Upgrade. Bei den restlichen Accessoires darf hier ebenfalls mit viel Farbe gespielt werden. Wollmützen, Schals und Handschuhe in leuchtenden Farben sind derzeit absolute Trend-Teile und sorgen für gute Laune.

Overall in Elegant

Der Overall-Trend eignet sich aber nicht nur für den Alltag. Auf Instagram zeigt unter anderem Model Alessandra Ambrosio (41), wie man einen Jumpsuit im Winter partytauglich kombiniert. Im Rahmen der Mailänder Fashion Week präsentierte sie einen Traum in Weiß von Alberta Ferreti.

Der Einteiler mit langen Ärmeln und hochgeschlossenem Kragen ist die perfekte Alternative zum Partykleid. In einem Overall aus fließendem Stoff wird man auf jeder Feierlichkeit ein Hingucker. Damit der Look elegant wirkt, sollte auf jeden Fall auf ein monochromes Outfit geachtet und die restlichen Accessoires farblich auf den Jumpsuit abgestimmt werden.