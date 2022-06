Puffärmel, Tüllröcke, Volants: Diese Saison mögen wir üppige Kleider

Mehr ist mehr - lautet das Motto in diesem Fashion-Sommer. Besonders Kleider kommen um einiges pompöser daher als noch in der letzten Saison.

Darf's ein bisschen mehr sein? Wer diese Frage modetechnisch mit Ja beantwortet, wird den Sommer 2022 lieben. Denn in dieser Saison haben die Designerinnen und Designer ihren Kreationen etwas mehr Stoff gegönnt. Egal ob Volants, Puffärmel oder Tülllangen - der Kleider-Sommer wird üppig, aber luftig.

Die Designerin Cecilie Bahnsen lässt echte Mädchenträume wahr werden. Ihre Stücke haben stets Statement-Charakter, die 2022 entfernt an das Outfit von "Alice im Wunderland" erinnern. Schon vor zwei Jahren schickte sie ihre Models auf der Copenhagen Fashion Week in XXL-Puffärmeln und Volant-Röcken über den Laufsteg. Dazu kombinierte sie statt High Heels derbe Boots.

Die taugen für den Sommer 2022 wenig, denn schließlich wollen wir uns in Kleidern luftig-leicht und nicht schwerfällig fühlen. Umso schöner, dass die aktuellen Kreationen in zarten Pastelltönen gehalten sind. Dafür verleihen dem Sommer-Look das gewisse Etwas.

Auch bei Giambattista Valli ist Zurückhaltung in dieser - und übrigens auch in keiner anderen Saison - eine Option. Der römische Fashion-Designer kombinierte . Wirklich alltagstauglich sind diese knallroten Modelle natürlich nicht, elegant allemal.

Styling-Regeln für Statement-Kleider

Für ein dezenteres Styling empfehlen sich Modelle, die den Fokus auf eine Partie des Kleides legen. Wer also Puffärmel für sich entdeckt hat, sollte darauf achten, dass der Rock eher schlicht gehalten ist. Schreit der Tüllrock "Ich bin hier", sollte das Oberteil eher leise daherkommen. So oder so sorgen die Statement-Kleider für einen Wow-Effekt.

Zuletzt sah man Kronprinzessin Victoria von Schweden (44), die sich sichtlich wohlfühlte. Hingucker des hochgeschlossenen Midikleids war ein schwarzer Taillengürtel, dessen Farbe sie mit ihren eleganten Pumps und einer schlichten Clutch noch einmal aufgriff. Goldene Kreolen machten das Outfit komplett. Ihre brünetten Haare stylte die Kronprinzessin zu einem hohen Dutt. Fertig ist ein sommerlicher Look.