"Outfit Sandwiching": So funktioniert der TikTok-Trend

Auf TikTok finden sich immer wieder neue spannende Trends, mit denen mit frischer Kreativität an die Gestaltung seiner Looks herangegangen werden kann. Einer davon ist "Outfit Sandwiching" - so funktioniert der Trend.

16. August 2023 - 20:27 Uhr | (the/spot)

"Outfit Sandwiching": Der neue TikTok-Trend sorgt für aufregende Looks. © HUANG Zheng/Shutterstock / Luca Ponti/Shutterstock

In der Fashion-Welt der Modeblogger schwirrt dieser neue Styling-Ansatz schon länger herum. Jetzt erobert der "Outfit Sandwiching" langsam die Mainstream-Welt der Mode. Was genau steckt hinter dem TikTok-Trend, der auf jeden Fall nichts mit belegten Brötchen zu tun hat? Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Die Idee dahinter ist, dass jedes Outfit aus zwei Teilen "Brot" besteht, die dieselbe Farbe haben, und dazwischen ein Kleidungsstück oder Accessoires in einer anderen Farbe getragen wird (der "Belag" des Outfits). Das könnte beispielsweise so aussehen, dass die Farbe des Oberteils und der Schuhe übereinstimmen, während man dazwischen eine andersfarbige Hose trägt. Möglich ist es außerdem ein "Outfit Sandwich" aus verschiedenen Texturen, Stoffen oder Proportionen zusammenzustellen. So funktioniert das "Outfit Sandwich" Um "Outfit Sandwiching" auszuprobieren, wählt man zwei Farben aus. Eine "Brot"-Farbe sowie eine "Belag"-Farbe. Schwarz könnte zum Beispiel die äußere Farbe sein und weiß die innere. Wichtig ist, dass man stets mit Farben arbeitet, die sich kontrastreich voneinander abheben. "Outfit Sandwiching" sorgt für einen kreativen Look, indem der Trend Farben und Kontraste auf eine neue Art und Weise kombiniert. Die Idee, Outfits aufgrund von Farb- und Texturkontrasten zu gestalten, eröffnet endlose Möglichkeiten zur persönlichen Stilgestaltung. Für wen ist "Outfit Sandwiching" das Richtige? Wer auf der Suche nach einer stilbewussten Möglichkeit ist, der persönlichen Garderobe einen neuen Mode-Einfluss zu geben, für den ist der TikTok-Trend genau das Richtige! Wer "Outfit Sandwiching" ausprobiert, sollte sich unbedingt trauen mit verschiedenen Farben und Materialien zu experimentieren.