Mit SHEKO den Stoffwechsel anregen

Abnehmen ist für viele Menschen ein leidiges Thema. Dabei ist es wiederum gar nicht so schwierig, effektiv an Gewicht zu verlieren, wenn man den Stoffwechsel gezielt anregt. Der nachfolgende Beitrag zeigt, wie Abnehmwillige mit passenden Mahlzeitenersatz-Produkten wie von SHEKO ihren Stoffwechsel nachhaltig anregen.

07. Juni 2022 - 13:54 Uhr

Stoffwechsel anregen mit der richtigen Ernährung

Stoffwechselprozesse finden statt, da der Körper Nährstoffe verwertet. Daher kommt es in erster Linie auf die Ernährung an, wenn man den eigenen Stoffwechsel ankurbeln möchte. Im Zentrum steht dabei eine gesunde Mischung aus Ballaststoffen, Obst und Gemüse sowie gesunden Gewürzen. Lebensmittel wie Äpfel, Erd- oder Blaubeeren sowie Avocados eignen sich besonders gut. Auch beim Gemüse ragen einige Sorten wie Spinat, Blumenkohl oder Gurken heraus, die den körpereigenen Stoffwechsel aktivieren.

SHEKO kann man vor oder auch nach dem Sport zu sich nehmen. © SHEKO

Nicht zuletzt unterstützen ebenfalls Gewürze den Körper beim Abnehmen: Kurkuma und Ingwer nehmen hierbei herausragende Rollen ein. Diesen Gewürzen wird eine entzündungshemmende Wirkungsweise nachgesagt, wodurch sie Erkrankungen vorbeugen, aber auch die Fettverdauung ankurbeln. Zimt, Pfeffer und Senf sollen ebenfalls nützlich sein, damit die Pfunde schneller purzeln.

Mithilfe von Abnehmshakes die Stoffwechselaktivität erhöhen

Der Stoffwechsel funktioniert maßgeblich über die Fettverbrennung. Gesunde Fette dienen dem Körper hierbei als Sicherheit "für schlechte Zeiten". Falls es zu einem Kaloriendefizit kommt, greift der Körper daher auf die eingelagerten Fettreserven zurück. Eine hohe Fettverbrennung allein ist allerdings nicht alles. Denn diese funktioniert, damit es nicht zu einem unerwünschten Jo-Jo-Effekt kommt, ausschließlich in Verbindung mit einem Kaloriendefizit. Nur dann, wenn der Körper weniger Kalorien aufnimmt, als er benötigt, und die Kohlenhydrate vollständig aufbraucht, lässt sich der .

SHEKO bietet viele verschiedene Geschmacksrichtungen. © SHEKO

Um ein Kaloriendefizit unkompliziert und ohne Hungergefühle zu erreichen, eignen sich spezielle Abnehmdrinks von SHEKO. Diese sind so konzipiert, dass sie gut schmecken und gleichzeitig wichtige Nährstoffe enthalten, die den Körper versorgen. Neben Eiweißen sind wichtige Vitamine und Mineralstoffe enthalten, wobei die SHAKES eine feste Kalorienzahl nicht überschreiten. Aufgrund der biologischen Vielfalt kommen die Stoffe auch wirklich im Körper an und lassen sich besser verwerten.

Gesund abnehmen dank Ernährungsumstellung

mit SHEKO bedeutet, langfristig eine Ernährungsumstellung anzustreben. So lässt sich der Stoffwechsel nachhaltig aktivieren: In der "Akutphase" ersetzt man bis zu zwei tägliche Mahlzeiten durch Shakes. Um das Gewicht dauerhaft zu halten, reicht es anschließend aus, eine feste Mahlzeit durch einen Diätshake zu ersetzen. Aber Achtung: Gesunde Lebensmittel sollten auch weiterhin fest in den Speiseplan integriert werden, damit der Körper gesund bleibt und keine Mangelzustände bekommt.

Die Kombination aus Sport und SHEKO ist unschlagbar. © SHEKO

Stoffwechsel anregen: SHEKO-Shakes kombiniert mit Sport

SHEKO-Shakes bieten den Vorteil, dass sie sehr alltagstauglich sind und sich binnen weniger Minuten zubereiten lassen. Dadurch lassen sie sich unterwegs mitnehmen und beispielsweise auch vor oder nach dem Sport trinken. Eine solche Sporteinheit sollte in Verbindung mit den praktischen Abnehmshakes nicht fehlen, da sie maßgeblich zur Stoffwechselaktivierung beiträgt. Denn mit jeder sportlichen Aktivität steigt der körpereigene Grundumsatz, wodurch Energie verbraucht und gleichzeitig Muskelmasse aufgebaut wird. Den nachhaltigsten Effekt auf den Stoffwechsel hat eine Mischung aus Ausdauer- und Krafttraining: Jogging, Mannschaftssport oder Schwimmen hält den Körper fit und leistungsstark.

Für jeden Geschmack das Richtige. © SHEKO

Gesund abnehmen im Schlaf: SHEKO als Mahlzeitenersatz am Abend

Eine weitere wichtige Säule, um den Stoffwechsel anzuregen, ist der Schlaf. Wer SHEKO als Mahlzeitenersatz einführen möchte, sollte daneben ausreichend schlafen. Experten empfehlen eine nächtliche Schlafdauer von mindestens sieben Stunden, damit die Muskeln genug Zeit haben, um sich zu regenerieren. Durch diesen positiven Effekt wird tagsüber mehr Fett verbrannt, wodurch mehr Energie verbraucht wird. Die SHEKO Produkte verstärken diese Wirkungsweise, indem sie dabei helfen, ein konstantes Kaloriendefizit bei verbesserter Fettverbrennung aufrechtzuerhalten.

Mit SHEKO kann jeder Gewicht verlieren. © SHEKO

Koffein für einen guten Stoffwechsel

Grüner Tee, aber auch Kaffee sollen die Fettverbrennung ankurbeln und auf diese Weise den Stoffwechsel aktivieren. Insbesondere der schwarze Kaffee gilt in der Wissenschaft als Diät-Booster, da er den Körper dazu bringt, mehr Kalorien zu verbrennen. Als positiver Nebeneffekt hemmt das Koffein zudem den Appetit, wodurch unliebsame Heißhungerattacken ausbleiben. Um den belebenden Effekt des Kaffees in Form eines nährstoffreichen Drinks anzubieten, offeriert SHEKO eine Drink-Mahlzeit mit echtem Kaffeegeschmack. Diese versorgt den Körper nicht nur morgens mit allen wichtigen Nährstoffen und kann den gewohnten Milchkaffee als Start in den Tag einfach ersetzen. Falls es doch etwas Koffein sein soll, unterstützt der spezielle "SHEKO-Fatburner" bei der Gewichtsreduktion.

