Gewandhaus Gruber  365 Jahre Freude am Schönen

Das Geheimnis der 365 Jahre. Das Gewandhaus Gruber feiert dieses Jahr stolze 365 Jahre Schneidertradition.

29. März 2022 - 13:09 Uhr

Hosenanzug in der Trendfarbe Very Peri.

Gewandhaus Gruber 10 Hosenanzug in der Trendfarbe Very Peri.

Ausdrucksstarker Look in Pink.

Gewandhaus Gruber 10 Ausdrucksstarker Look in Pink.

Stets begleitete die Freude am Schönen das Gewandhaus im Wandel der Zeit. Das Schöne findet man in der Natur, in den Menschen, in der Mode. Die Freude am Schönen spürt man durchgehend im Gewandhaus Gruber.

Hier finden Sie garantiert Ihr Kleid. © Gewandhaus Gruber

Mit frischen Farben ins Frühjahr

Die liebevoll gestalteten Häuser, die begeisternde Modeauswahl und die herzlichen Mitarbeiter, die Sie mit Feingefühl für Individualität und Entfaltung beraten. Denn hier geht es um mehr – das Miteinander, das Erlebnis und die Freude. Die neuen Frühjahrskollektionen begeistern mit frischen Farben, inspiriert von der Schönheit der Natur.

Nicht nur in Sachen Mode werden Trends gesetzt, auch die Filialen selbst sind ein "Hingucker". © Gewandhaus Gruber

Das beispielsweise ist eine Erlebniswelt für Modebegeisterte mitten in der bezaubernden Erdinger Altstadt mit 10.000 m².

Nur wenige Schritte vom Haupthaus erstrahlen die "Büstenhalterei" und das "Wäschehaus", das "Zeughaus" mit Bett-, Tisch-, Wohn-, Bad-, Küchenzeug und vielem mehr und unser Restaurant, die "Gruberei". Ein paar Minuten mit dem Auto entfernt liegt die Therme Erding. Im Foyer befindet sich unser "Badhaus" mit Bademode für die ganze Familie.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Hier findet jeder das passende Outfit

Doch nicht nur Erding, sondern auch in Freising erwartet Sie im eine spannende Auswahl an Damen- und Herrenmode, eine hauseigene Schneiderei und eine trendige Young-Fashion-Area in der besonderen Atmosphäre des denkmalgeschützen Marcushauses.

Ausdrucksstarker Look in Pink. © Gewandhaus Gruber

Weitere Filialen des finden Sie zudem in den bezaubernden Städten Wasserburg und Dorfen. Besuchen Sie eine nahe gelegene Filiale und überzeugen Sie sich selbst vom herausragenden Service, der beispielsweise eigenen oder der unglaublich kompetenten .

Die Frühjahrskollektionen begeistern mit frischen Farben. © Gewandhaus Gruber

Eine perfekte Gelegenheit für Ihren entspannten Besuch am Wochenende sind die oft stattfindenden verkaufsoffenen Sonntage der verschiedenen Filialen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:



Tel: +49 (0) 8122 965 0

Fax: +49 (0) 8122 965 598

E-Mail: info@gewandhaus-gruber.de