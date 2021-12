Freude schenken

Weihnachtszeit – Geschenkezeit. Entdecken Sie beim Spezialisten für Menswear HIRMER die schönsten Geschenkideen für Männer mit Stil.

Sie sind noch auf der Suche nach einem Präsent für den Mann, der Ihnen am Herzen liegt? Die Modeexperten bei HIRMER, dem Spezialisten für Menswear haben die schönsten Geschenkideen zusammengestellt und bieten jede Menge Inspiration für jeden Stil und Geschmack.

© HIRMER

Besonders beliebt in diesem Jahr ist kuschelig-weicher Strick, den es in einer großen Bandbreite an Farben gibt. Ausgesucht schöne Pullover und Strickjacken aus edlem Cashmere oder Merinowolle machen nicht nur am Weihnachtsabend Freude. Auch Pullunder sind wieder angesagt und werden gerne über einem farbigen Button-Down-Hemd getragen. Für den entspannten Look zu Hause trägt man ihn mit einem schlichten T-Shirt.

Ein Klassiker, mit dem man vielen Männern eine Freude macht, ist ein schönes Hemd. Besonders beliebt sind flexible und leicht stretchige Materialien, die elegant und lässig aussehen und jede Bewegung mitmachen. Alloverprints und dunkle Farben sind perfekt für die kalte Jahreszeit.

© HIRMER

Für gemütliche Tage daheim empfehlen wir Loungewear in hochwertigen Qualitäten. Bei HIRMER finden Sie eine große Auswahl renommierter Marken. Sie möchten nur eine Kleinigkeit schenken? Warum nicht zum beliebten Klassiker greifen und schöne Socken oder Strümpfe verschenken? Diese gibt zur Weihnachtszeit auch in attraktiven Geschenkpackungen.

Eine große Freude auf dem Gabentisch sind edle Accessoires. Die Auswahl reicht von top-modischen Strickmützen, wärmenden Handschuhen aus weichem Leder bis hin zu edlen Cashmere-Schals. Sie unterstreichen den Stil und sind unverzichtbar für angesagte Outfits.

© HIRMER

Sie wollen die Auswahl lieber dem Beschenkten überlassen? Dann liegen Sie mit der HIRMER Fashion Gift Box genau richtig. Sie enthält einen Shoppinggutschein, eine kleine Flasche Prosecco und einen Gutschein für die stylische HIRMER-Tagesbar.

Traditionell begrüßt HIRMER SEINE Kunden mit 120 überdimensionalen Kerzen an der berühmten Fassade und lädt zu einem stimmungsvollen Einkaufserlebnis ein. Die festlich dekorierten Etagen bieten jede Menge Inspiration – brandneu ist die moderne Businesswelt in der dritten Etage. Auf Wunsch werden Ihre Geschenke mit viel Liebe und großem Qualitätsanspruch verpackt.

Sie shoppen lieber online? Unter finden Sie eine große Auswahl an Geschenken für Männer.

Das HIRMER-Team ist in Adventsstimmung und freut sich ­– ob online oder im Geschäft – auf Ihren Besuch.

Hirmer GmbH & Co. KG

Kaufingerstraße 28

80331 München