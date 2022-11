Die Weihnachtskollektion von Gudrun Sjödén

Inspiriert von nordischer Folklore steht die schwedische Designerin seit über 45 Jahren für farbstarke Mode mit einer skandinavischen Formensprache und aus reinen Naturmaterialien.

21. November 2022 - 06:23 Uhr

Zu Weihnachten darf alles ein bisschen prächtiger sein, in diesem Geist wurde die neue für Feierlichkeiten in verschiedensten Ländern entworfen. Als Inspirationsquelle diente wieder einmal die skandinavische Folklore mit ihrem ländlich-rustikalen Stil. Dabei wird mit Blumen und Streifen gespielt, dazu kommen Apfelsinen und Pomeranzen in Gelb und Gold sowie Farbskalen und Musterformen, wie man sie in Orten wie Leksand und Orsa findet.

Auch dieses Mal hat die skandinavische Folklore wieder großen Einfluss auf die Mode von Gudrun Sjödén. © Gudrun Sjödén GmbH / Mats Widen

Das Programm Frosty Flowers bezaubert zudem mit festlichen Modellen in Winterweiß, weihnachtlichem Rot und edlem Blauschwarz. Für das empfehlen sich florale Blockdruck- , handbemalte Keramiktassen sowie hübsche Adventsdeko.

Festliche Weihnachtsdeko für zu Hause. © Gudrun Sjödén GmbH / Mats Widen

Farbstarke Mode seit 1976

Die schwedische Designerin Gudrun Sjödén steht seit über 45 Jahren für farbstarke Mode mit einer skandinavischen Formensprache und aus reinen Naturmaterialien. Begonnen hat alles 1976 mit einem kleinen Laden in Stockholm. Heute vertreibt Gudrun Sjödén ihre Mode weltweit in 22 eigenen , über und den eigenen Webshop .

Die schwedische Designerin Gudrun Sjödén. © Gudrun Sjödén GmbH

Ihr Markenzeichen sind raffinierte Muster und legere Schnitte, inspiriert von der Natur und traditionellem Textilhandwerk aus aller Welt. Die Kundinnen begeistert das unkomplizierte, zeitlose Design sowie die nachhaltigen Naturmaterialien wie Leinen, Bio-Baumwolle und Bio-Wolle. Seit einigen Jahren setzt Gudrun Sjödén auch auf recycelte Stoffe, verwendet werden dafür Reste aus der Textilproduktion, die sonst weggeworfen würden.

Zeitloses Design und nachhaltige Naturmaterialien zeichnen die Mode von Gudrun Sjödén aus. © Gudrun Sjödén GmbH

Schweden liegt ganz nah – am Viktualienmarkt

Im liebevoll dekorierten und mit vielen schönen Details eingerichteten Konzeptladen ist immer etwas los. An den Adventssamstagen gibt es Glühwein und weihnachtliche Leckereien, eine "Socken-Aktion“ zu Nikolaus (es gibt dann ein Paar Socken zu einem reduzierten Preis zu kaufen, gefüllt mit weihnachtlichen Leckereien).

Und die gemütliche Kaffee-Ecke lädt zum Verweilen ein. Seit Mai 2021 befindet sich der Laden mit seinen zwei Ebenen in ganz zentraler Lage nah am Viktualienmarkt.

Die ist im in der Reichenbachstraße 3 in der Nähe vom Viktualienmarkt erhältlich.

Der Konzeptladen München von Gudrun Sjödén in der Reichenbachstraße 3. © Gudrun Sjödén GmbH/ Sebastian Rothe Photography

