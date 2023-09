Beauty-Trend Barock-Nägel: Hingucker oder zu viel des Guten?

Barock-Nägel machen aus jedem Nagel ein kleines Kunstwerk. Angelehnt an die Kunst-Epoche des 17. Jahrhunderts sorgt dieser Beauty-Trend im Herbst 2023 für Opulenz und Extravaganz auf den Fingernägeln.

Opulent - so lässt sich dieser aktuelle Nageldesign-Trend am besten beschreiben. Barock-Nägel erobern im Herbst 2023 die Beauty-Szene. Das angesagte Nageldesign steht für Prunk, Gold sowie üppige Farben und Formen. Inspiriert von der barocken Kunst-Epoche aus dem 17. Jahrhundert lässt sich der Herbst mit Barock-Nägeln mit einer großen Portion Extravaganz begrüßen.

Wie lässt sich die Opulenz des Barocks auf die Nägel übertragen?

Die optischen Merkmale des Barocks sind unverkennbar. Die Epoche steht für opulente Pracht und Extravaganz. Edelsteine, satte Farben wie dunkles Purpur-Rot und goldene Akzente gehören dazu. Diese Elemente werden auf die Nägel übertragen, um den Barock-Look zu kreieren. Nageldesign-Enthusiasten verwenden satte, kräftige Nagellackfarben, die an königliche Gewänder erinnern, und setzen goldene Akzente, um die Pracht des Barocks widerzuspiegeln.

Statt teurer Edelsteine können auch einfache Strasssteine verwendet werden, was den Look insgesamt angenehmer für den Geldbeutel macht. Diese funkelnden Details verleihen den Nägeln einen Hauch von Luxus und Glamour. Auffällige Ornamente wie Rankenmuster, Blumen oder barocke Verzierungen werden mithilfe von Strasssteinchen auf die Nägel gesetzt, um den opulenten Stil des Barocks nachzuahmen.

Barock-Nägel: Jeder Nagel ein kleines Kunstwerk

Ein wichtiger Grundsatz des Barocks ist "Mehr ist mehr" - wie man zum Beispiel sehen kann. Dies gilt auch für das angesagte Nageldesign. Jeder einzelne Nagel wird zu einem Kunstwerk für sich, mit reichhaltigen Details und Verzierungen. Metallic-Nagellack hilft dabei, den Glanz und den Luxus des Barocks zu betonen. Die funkelnden Strasssteinchen, die auf den Nägeln angebracht werden, verleihen dem Gesamtbild eine zusätzliche Dimension und ziehen die Blicke auf sich.

Barock-Nägel weniger opulent: So funktioniert der Trend im Alltag

Wer es weniger auffällig mag, muss nicht auf den Barock-Trend auf den Nägeln verzichten. Statt prunkvoller Farben können sanfte Pastellfarben verwendet werden, die die barocken Elemente in den Hintergrund treten lassen. Filigrane goldene Elemente anstelle der reichen Verzierungen sorgen für einen subtileren, aber dennoch eleganten Look.

Barock-Nägel sind definitiv ein Statement für Luxus und Opulenz. Sie erinnern an eine Epoche, in der Prunk und Exzess in der Kunst und im Leben gefeiert wurden. Ob man sich für eine extravagante Version mit Edelsteinen und auffälligen Verzierungen entscheidet oder lieber eine subtilere Variante bevorzugt, Barock-Nägel sind definitiv ein Hingucker und zeigen, dass Nageldesign eine Form der Kunst sein kann, die die Geschichte und Kultur auf kreative Weise widerspiegelt.