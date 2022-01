Astrologie: Wie wird für Sie das Jahr 2022?

Das vergangene Jahr war für viele von uns von Sorgen, Existenzängsten und Gesundheitsrisiken geprägt, doch wie steht es um 2022? Nadine Neumann, Expertin für Astrologie und Numerologie kennt die Antworten.

24. Januar 2022 - 06:37 Uhr

Nadine Neumann bietet eine individuelle Beratung, die als wichtiger Wegweiser im beruflichen und privaten Leben dient. Nachdem 2021 aufgrund der weltweiten Corona Pandemie für die meisten von uns eher einer turbulenten Achterbahnfahrt geglichen hat, blicken wir mit Sorge darauf, was uns 2022 bringt.

Drohen 2022 Gesundheitsprobleme oder Jobverlust?

© Mira Cosic/Pixabay

Die Astrologie sagt Ihnen voraus, wann die höchsten Chancen für Wachstum und Erfolg bestehen und wann zum Beispiel Gefahren drohen. Wird dieses Jahr für Sie aus astrologischer und numerologischer Sicht ein unsicheres oder erfolgreiches Jahr? Können Sie die Highlight Tage wie den 4. Februar für berufliche Verbesserungen oder den 16.Mai für eine emotionale Befreiung von alten Strukturen nutzen? Das lässt sich nur individuell betrachten und ist der Grund, warum Sie eine erfahrene Astrologin wie Nadine Neumann zu Rate ziehen sollten.

Astrologin und Numerologin in 5-ter Generation

Nachdem der Arbeitsweg von Nadine Neumann zunächst als Schauspielerin in mehr als 30 Fernsehserien und Filmen begann, kam Ihr persönlicher Wendepunkt im Jahr 2000. Seit der Jahrtausendwende beschäftigt sie sich intensiv mit Ihrer familiären Berufung rund um Astrologie, Numerologie und Kartenlegen. Im Rahmen von persönlichen Beratungen bietet Sie Ihren Kunden unter anderem Kinder- und Grundhoroskope sowie die ausführliche Analyse der persönlichen Zahlensymbolik und Kurse an.

© Nadine Neumann

"Durch die Geburtszeit und Geburtsort, haben wir alle ein einzigartiges Karma, das verbunden ist mit unserem Lebensziel. Anhand eines Horoskops wird es leichter dieses zu verfolgen und mögliche Blockaden aufzulösen. Aus dem Geburtshoroskop lassen sich unsere veranlagten Potentiale ablesen, die uns in unserer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und uns zu Erfolg führen können", beschreibt Nadine Neumann Ihre Berufung. Ihre Beratung und Energiearbeit gehen in die Tiefe und klären grundlegende Fragen unseres Daseins und unserer Lebensreise.

Warum sind wir hier?

Eine brennende Frage, die wohl viele von uns umtreibt und die sich deutlich einfacher beantworten lässt, wenn wir uns mit allen Stärken aber auch Schwächen annehmen. Unter diesen Rahmenbedingungen erkennen wir leichter unser eigenes Ziel für ein zufriedenes und glückliches Leben. Nadine Neumann weiß: "Genauer Zeitpunkt und Ort unserer Geburt sind einmalig auf der Welt. Wie die Planeten stehen, sagt uns beispielsweise was passiert, die Sternzeichen, in denen die Planeten stehen, sagen uns wie es passiert und das Haus in welchem Lebensbereich es sich ausdrückt."

Ein persönliches Horoskop ist und bleibt ein ganz individueller Wegweiser für unser Leben. Das gilt auch bereits für unsere Jüngsten. Was macht mein Kind glücklich? Was braucht mein Kind? Diese Fragen stellen sich Eltern und Großeltern immer wieder. Ein Kinderhoroskop dient hier als eine Art Dolmetscher für Kinder, denn was wir Eltern denken das gut und richtig ist, muss nicht unbedingt der Weg für unser Kind sein. Ein Kinderhoroskop hilft uns dabei unser Kind optimal zu fördern, zu unterstützen und seine Stärken auszubauen.



info@sonne-mond-astrologie.de