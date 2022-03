Anti-Aging: Wie Haut länger jung bleibt

Sichtbar straffere und vollere Haut durch die neue, non-invasive intradermale Hautstraffung.

25. März 2022 - 06:27 Uhr

Wir brauchen uns nichts vormachen, es ist reine Genetik: Ab 25 lassen die Leistungen der Haut nach und sie wird zunehmend trockener, empfindlicher, dünner und schlaffer. Hinzu kommen äußere Einflüsse wie etwa trockene Heizungsluft, Klimaanlagen, Schweiß, Stress, Verschmutzungen der Luft, Medikamente, Nikotin und Alkohol, die unserer Schutzhülle zusätzlich zusetzen und die sichtbare Alterung beschleunigen. Und obwohl sich die Hautalterung an sich nicht stoppen lässt, gibt es eine gute Nachricht: Mit der richtigen, diversifizierten Anti-Aging Hautpflegeroutine lassen sich die Merkmale des Alterns deutlich hinauszögern und sogar sichtbar reduzieren.

"Die richtige und regelmäßige Hautpflege ist ein wichtiger Baustein für eine strahlende und glatte Haut in jedem Alter.", sagt Beauty-Expertin Katarina Holecek © Katarina Holecek / Skin Distinct

Vorsorgen und unterstützen mit komplexer Pflege

Mit der richtigen, vorbeugenden Pflegeroutine lassen sich die natürliche Schönheit erhalten und bereits entstandene Falten sogar zurückentwickeln. Möglich machen dies die liposomalen Seren . Deren Inhaltsstoffe werden durch Liposome in tiefe Hautschichten transportiert und helfen der Haut, sich selbst zu regenerieren: Die Produktion der sechs wichtigsten Komponenten straffer Haut (Kollagen I, III, IV, Fibronektin, Laminin-5 und Hyaluronsäure) wird angekurbelt, infolge das Bindegewebe gestärkt, die Spannkraft erhöht und die Haut von innen gefüllt. Damit glättet sich die Haut an der Oberfläche und bleibt zugleich elastisch und bis in tiefe Schichten feuchtigkeitsversorgt.

Schon nach wenigen Wochen zeigen sich klassische Falten, Raucherfalten, Krähenfüße, sowie Mimik- und Glabellafalten deutlich reduziert. Obendrauf bestätigt eine Studie der Universität Mailand (abzurufen auf ) die eindrucksvolle Wirkung von : Die Anwendung sorgt bereits nach einer Woche zu glatterer Haut und einer sichtbaren Reduktion von Falten nach nur 25 bis 30 Tagen.

Sichtbar straffere Haut innerhalb kürzester Zeit. © Skin Distinct

Das Motto natürlicher Schönheit

Zeitlos schöne, straffe Haut braucht ein regelmäßiges „schau auf dich“. Deshalb sollte die hautverjüngernde Pflege zur täglichen Routine gehören. Und das mit gutem Gewissen und veganen Produkten, die ohne Tierversuche, Konservierungs- und Farbstoffe, Parfum und Mikroplastik auskommen. Ganz so, wie und . Ihre Haut dankt es Ihnen mit einem beneidenswerten, ebenmäßigen Hautbild und einem gestärkten Selbstbewusstsein.

