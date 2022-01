Alkoholentzug kann auch sanft und schnell sein

Der Entzug von Alkohol ist mit vielen Ängsten verbunden. Die NESCURE® Privatklinik am See geht neue Wege mit einem einzigartigen Behandlungskonzept.

24. Januar 2022 - 06:19 Uhr

© NESCURE® Privatklinik am See

Die NESCURE® Privatklinik am See ist eine der wenigen Kliniken, die sich auf die Behandlung einer Alkoholabhängigkeit als Hauptsuchtmittel spezialisiert hat. Alle PatientInnen sitzen sozusagen im gleichen Boot.

Die Chefärztin, Frau Dr. Herbst, steht Rede und Antwort:

Frau Dr. Herbst, warum haben Sie mit Ihrer Suchtbehandlung so viel Erfolg?

Dr. Reingard Herbst: Wir bieten eine Mischung aus klassischen und modernen Therapieformen, die in der Suchttherapie anerkannt sind und sich bewährt haben. Neben intensiven Gruppen- und Einzelgesprächen liegt ein wichtiger Fokus auf der Neuro-Elektrischen Stimulation (NES), einer abgewandelten Form der Elektro-Akupunktur, die gezielt an den biochemischen Aspekten der Sucht ansetzt. Die NES stimuliert die Produktion von Glücksbotenstoffen. Dadurch kommt es zu einem sanften Entzug und hoher Motivation. Ohne Suchtdruck greifen die therapeutischen Maßnahmen viel besser, um nachhaltige und grundlegende Verhaltensänderungen einzuleiten.

Bei Ihnen starten alle gemeinsam an einem Termin. Wie kommt das bei Ihren PatientInnen an?

Die sind regelrecht begeistert. Der gemeinsame Start hilft enorm, die Gruppendynamik zu verbessern. Spätestens nach 2-3 Tagen ist die Gruppe zu einer Einheit gewachsen. Und auch von der Diagnose her, ist die Gruppe sehr homogen.

Welche Vorteile ergeben sich für PatientInnen?

Wir können helfen, die Ängste eines Suchtkranken zu reduzieren. Durch die NES werden die Entzugssymptome stark abgeschwächt, die PatientInnen haben kaum Suchtdruck. Und durch die hohe Motivation haben sich 23 Tagen für Entgiftung und Entwöhnung als ideal herausgestellt. Dieser relativ kurze, aber effektive Zeitraum ist besonders für Führungskräfte und Selbständige wichtig.

Erfahren Sie mehr:

Telefon: (0) 8845 5839 9994

E-Mail: info@nescure.de



Nescure® Privatklinik am See

Am Kurpark 5 | 82435 Bad

Bayersoien