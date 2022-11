WM-Gruppenspiel im Liveticker: Deutschland gegen Spanien – Sonntag live

Schon im zweiten Gruppenspiel der WM in Katar geht es für die deutsche Nationalmannschaft um alles oder nichts! Nach der enttäuschenden 1:2-Pleite im Auftaktspiel gegen Japan muss am Sonntag gegen Spanien fast schon ein Sieg her, will man das zweite Vorrunden-Aus nach 2018 verhindern. "Wir haben keinen Schuss mehr frei", meint auch Bundestrainer Hansi Flick, der nach der Niederlage am Mittwoch eine Krisensitzung mit seiner Mannschaft angesetzt hat. Ob am Sonntag eine Reaktion folgt?

