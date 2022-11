WM-Gruppenspiel im Liveticker: Deutschland gegen Japan jetzt live – Spielstand 1:0

Der Weltmeister von 2014 startet in das Turnier! Am Mittwoch trifft die deutsche Nationalmannschaft im ersten Gruppenspiel auf Japan. Nach dem Aus in der Vorrunde bei der WM 2018 in Russland möchte die DFB-Elf in Katar den fünften Stern für Deutschland holen.

Verfolgen Sie das erste Gruppenspiel gegen Japan am Mittwoch ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!