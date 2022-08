Toto-Pokal im Liveticker: TuS Feuchtwangen gegen TSV 1860 München – Dienstag live

Beim TSV 1860 geht es weiter Schlag auf Schlag: Nach dem Last-Minute-Sieg am vergangenen Samstag beim SC Verl (1:0) steht nun schon die nächste Partie an. In der zweiten Runde des bayerischen Toto-Pokals treffen die Löwen auf den TuS Feuchtwangen, der sich in der ersten Runde sensationell gegen die SpVgg Unterhaching im Elfmeterschießen durchgesetzt hatte. Die Sechzger hatten in der ersten Runde keine Probleme, beim SV Rödelmaier gab es einen ungefährdeten 7:0-Erfolg. Die Löwen auswärts im Toto-Pokal – Anpfiff der Partie ist am Dienstag um 18.30 Uhr.