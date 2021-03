Toto Pokal im Liveticker: TSV 1860 gegen 1. FC Ingolstadt live

Während der Großteil der Drittliga-Konkurrenz in der Länderspielpause regenerieren kann, steht für den TSV 1860 schon die nächste schwere Aufgabe an. In der ersten Qualifikationsrunde für das Viertelfinale im Toto Pokal gastiert am kommenden Samstag der 1. FC Ingolstadt im Grünwalder Stadion. Pandemiebedingt wurde der Modus des Wettbewerbs in diesem Jahr angepasst. Zunächst spielen die vier Drittligisten untereinander um einen Platz in der Runde der letzten Acht. Am kommenden Dienstag trifft der Sieger der Partie zwischen Sechzig und Ingolstadt entweder auf Türkgücü München oder die SpVgg Unterhaching, die sich am Mittwochabend gegenüberstehen. Verfolgen Sie die Partie zwischen den Löwen und den Schanzern am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!