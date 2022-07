Toto-Pokal im Liveticker: SV Rödelmaier gegen TSV 1860 München – Dienstag live

Beim TSV 1860 geht es Schlag auf Schlag: Nach dem Auftaktsieg in der 3. Liga gegen Dynamo Dresden (4:3) geht es für die Löwen am Dienstag direkt weiter. In der ersten Runde des bayerischen Toto-Pokals geht es für die Sechzger gegen den SV Rödelmaier. Die Gastgeber spielen aktuell in der Bezirksliga Unterfranken-Ost. Das nächste Pokal-Spiel für den TSV 1860 findet dann am Freitagabend steht – in der ersten Runde des DFB-Pokals empfangen die Löwen Borussia Dortmund. SV Rödelmaier gegen 1860 München – Anpfiff ist am Dienstagabend um 18.30 Uhr.