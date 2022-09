Toto-Pokal im Liveticker: FV Illertissen gegen TSV 1860 – Dienstag live

Weiter geht's für den TSV 1860: Nach den beiden Testspiel-Siegen gegen WSG Tirol und SV Münsing-Ammerland steht am Dienstag die dritte Partie während der aktuellen Länderspielpause an. Für die Mannschaft von Trainer Michael Köllner geht es im Viertelfinale des Toto-Pokals zum FV Illertissen. Der FV belegt in der Regionalliga aktuell Platz 17 und musste sich erst am vergangenen Wochenende mit 0:3 bei der SpVgg Hangkofen-Hailing geschlagen geben. Verfolgen Sie die Partie am Dienstag ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker!