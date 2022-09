Toto-Pokal-Achtelfinale live: Türkgücü München gegen TSV 1860 im Liveticker

Englische Woche für den TSV 1860: Nach dem souveränen und teils furiosen 4:1-Erfolg daheim gegen Duisburg am vergangenen Wochenende geht es für die Löwen bereits am Dienstagabend weiter. Im Achtelfinale des bayerischen Toto-Pokals wartet Regionalligist Türkgücü München – das Stadtduell steigt im Grünwalder Stadion. Es bleibt abzuwarten, wie sehr Trainer Michael Köllner durchrotieren wird. In den ersten beiden Runden stand bei den Sechzgern eine B-Elf auf dem Platz – setzt Köllner gegen Türkgücü daneben auch auf einige gestandene Kräfte? Anpfiff im Grünwalder ist am Dienstagabend um 19 Uhr.