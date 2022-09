Testspiel im Liveticker: WSG Tirol gegen TSV 1860 München – heute live

Aufgrund der Länderspielpause ruht der Ball aktuell in der 3. Liga – die Löwen dürfen die Füße trotzdem nicht hochlegen. Insgesamt sind zwei Testspiele angesetzt, am Dienstag kommender Woche geht es zudem im Toto-Pokal zum FV Illertissen. Das erste Testspiel steigt am Donnerstag in Wörgl, Gegner ist der österreichische Bundesligist WSG Tirol. Verfolgen Sie die Partie ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker!