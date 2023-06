Die Jungs von Maurizio Jacobacci wirken als wären sie noch in der Sommerpause. Die Giesinger haben zwar oft die Pille am Ball, aber wissen damit nicht viel anzufangen. Immer wieder pendelt das Leder in der Innenverteidigung hin und her. Hoffentlich kann die Elf in der zweiten Halbzeit mehr Offensiv-Power zeigen!