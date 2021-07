Testspiel im Liveticker: TSV 1860 gegen Wackerburghausen - Sonntag live

Weiter geht's für die Löwen! Am Sonntag empfängt der TSV 1860 den SV Wacker Burghausen am Trainingsgelände an der Grünwalder Straße zum vierten und vorerst letzten Testspiel in dieser Sommer-Vorbereitung. Für die Partie gegen den Regionalligist sind 186 Zuschauer zugelassen - die müssen sich aber an die mittlerweile gewohnten Hygienevorschriften halten. Ob der Testkick am Sonntag tatsächlich der letzte in diesem Sommer ist, ist aber noch unklar. Die Löwen planen vor dem Saisonstart noch ein Vorbereitungsspiel beim 1. FC Nürnberg, dieses ist aber noch nicht offiziell terminiert. Verfolgen Sie das Testspiel gegen Wacker Burghausen am Sonntag ab 16 Uhr im AZ-Liveticker!