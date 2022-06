Testspiel im Liveticker: TSV 1860 München gegen Karlsruher SC live - Endergebnis 4:0

Die Löwen setzen ein erstes Ausrufezeichen! Das 4:0 gegen Zweitligist Karlsruher SC war eine klare Angelegenheit. Vor allem die erste Halbzeit macht Lust auf mehr. Am morgigen Sonntag geht es gleich weiter mit dem nächsten Test – dann sind die Sechzger zu Gast beim Benefizspiel in Schönau am Königssee. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Samstag!