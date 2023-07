Blitzturnier im Liveticker: TSV 1860 München gegen VfB Stuttgart - Endstand 0:2

Das Spiel ist aus! Die Löwen verlieren den letzten Härtetest vor dem Ligastart mit 0:2 gegen den VfB Stuttgart. Dabei kamen die München nicht gut in die Partie und mussten nach neun Minuten den ersten Gegentreffer schlucken. Gut zehn Minuten später legte Stuttgart in Person von Haraguchi sehenswert nach. In der zweiten Hälfte zeigten die Giesinger zwar einen besseren Auftritt, aber bis zum Spiel gegen Mannheim kommt auf die Jungs von Maurizio Jacobacci noch ein gutes Stück Arbeit zu. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Rest-Wochenende!